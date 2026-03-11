Liga Portuguesa Contra o Cancro lança campanha sobre vírus HPV

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) lançou uma campanha de sensibilização sobre o vírus do papiloma humano (HPV), para aumentar a consciencialização, combater a desinformação e reforçar a prevenção, nomeadamente através da vacinação e rastreio.

Estimativas indicam que até oito em cada 10 pessoas possam ter contacto com o HPV ao longo da vida, existindo mais de 200 tipos diferentes de HPV que se dividem em tipos de alto e baixo risco, no entanto o tema permanece frequentemente envolto em silêncio, afirma a LPCC em comunicado divulgado hoje.

A campanha, dirigida sobretudo a jovens adultos e mulheres até aos 45 anos, foi lançada no âmbito do Dia Internacional da Consciencialização sobre o HPV, assinalado em 04 de março, convidando a falar mais abertamente sobre o HPV e promovendo maior literacia em saúde sobre o vírus.

A LPCC convida a aceder, através de um 'QR Code', a clips de áudio e vídeo que conduzem posteriormente para a plataforma hpv.pt, com informação sobre prevenção, vacinação e rastreio.

Estes conteúdos foram desenvolvidos com base em dados da LPCC e de informação científica, e incluem testemunhos e experiências partilhadas em diferentes contextos digitais.