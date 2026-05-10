Associação do Caminho Real assinalou Dia da Europa com intercâmbio cultural

A Associação do Caminho Real da Madeira desenvolveu ontem, Dia da Europa, uma iniciativa de intercâmbio cultural e valorização patrimonial integrada no programa ERASMUS+, reunindo estudantes e formadores do Kerry College, da Irlanda, num percurso pedestre ao longo do histórico Caminho Real 23, entre a Fajã da Ovelha e os Prazeres, no concelho da Calheta.

A actividade, denominada “HOME – Heritage & Outdoor Madeira Experience”, foi organizada em parceria com a Associação RAMIFICA e contou com um grupo de 21 participantes, entre os quais 12 sócios da ACRM. A jornada teve início pelas 9 horas na Igreja da Fajã da Ovelha, desenvolvendo-se ao longo de cerca de 9 quilómetros pelos antigos caminhos reais que estruturaram historicamente a mobilidade na Madeira.

Ao longo do percurso, os participantes tiveram oportunidade de contactar com diversos elementos do património histórico, etnográfico, paisagístico e religioso das freguesias da Fajã da Ovelha e dos Prazeres, passando por locais emblemáticos como: a Capela de São Lourenço, a antiga Fábrica da Manteiga Águia, o Poço do Linho, a Igreja de Santo António da Raposeira, a Levada Nova da Calheta, os antigos lavadouros públicos, a Sidraria dos Prazeres e a Igreja de Nossa Senhora das Neves.

"Mais do que uma simples caminhada, esta iniciativa procurou proporcionar aos estudantes e formadores irlandeses uma experiência imersiva na identidade cultural madeirense, promovendo simultaneamente a partilha intercultural e a valorização do património associado aos Caminhos Reais enquanto antigos eixos de mobilidade, encontro e ligação entre comunidades", sublinha a organização em comunicado de imprensa.

O itinerário destacou igualmente "a relação secular entre a paisagem humanizada, a agricultura de montanha, os sistemas tradicionais de regadio e a evolução social das freguesias do sudoeste da Madeira", acrescenta a nota.

A actividade terminou com uma visita ao Miradouro do Pico dos Bodes, um dos pontos de observação do litoral oeste da Madeira, seguido de um convívio num restaurante da freguesia da Fajã da Ovelha, onde os visitantes do Kerry College e os associados da ACRM puderam trocar experiências, conhecimentos e perspectivas sobre património, turismo de natureza e actividades outdoor.

Coincidindo com as comemorações do Dia da Europa, esta iniciativa pretendeu também simbolizar o papel do programa ERASMUS+ enquanto "instrumento de aproximação entre povos, culturas e territórios", reforçando a "importância da cooperação europeia na preservação e valorização do património cultural e natural".