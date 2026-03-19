Protecção Civil da Madeira reforça avisos à população

A Proteção Civil da Madeira emitiu esta quinta-feira, 19 de Março, um novo aviso à população devido ao agravamento das condições meteorológicas associadas à depressão Therese, prevendo chuva intensa, vento forte e agitação marítima significativa.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, os efeitos deverão intensificar-se a partir da tarde de hoje e manter-se pelo menos até amanhã, sexta-feira, 20 de Março, afectando a ilha da Madeira e Porto Santo.

São esperados aguaceiros por vezes fortes, que podem ser acompanhados de granizo e trovoada em várias zonas, incluindo a Costa Norte, Costa Sul, regiões montanhosas e Porto Santo.

Está também prevista queda de neve acima dos 1.200 metros de altitude, com subida gradual da cota ao longo do período.

O vento soprará do quadrante Oeste, com rajadas até 70 km/h e até 90 km/h nas terras altas, podendo atingir temporariamente 110 a 120 km/h. A agitação marítima será igualmente intensa, com ondas de 4 a 5 metros na Costa Norte, Porto Santo e na parte oeste da Costa Sul.

Face a estas condições, a Proteção Civil alerta para diversos riscos, incluindo a possibilidade de queda de ramos ou árvores, arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias, pisos escorregadios devido à formação de lençóis de água, inundações urbanas em zonas vulneráveis, desmoronamento de muros ou taludes, galgamentos costeiros e queda de neve em altitude.

O aviso sucede ao comunicado anterior, emitido dias antes, no qual a Proteção Civil já alertava para a depressão Therese e os efeitos adversos esperados na Região.

A autoridade regional reforça que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado com comportamentos preventivos adequados.

Entre as principais recomendações estão: a adopção de medidas de autoprotecção e o planeamento antecipado de deslocações, evitando exposição desnecessária; a desobstrução dos sistemas de drenagem pluvial, removendo objetos que possam ser arrastados; a fixação adequada de estruturas soltas, como andaimes, placards ou suportes suspensos; cuidados acrescidos em áreas arborizadas devido à possibilidade de queda de ramos e árvores; evitar deslocações desnecessárias ou para zonas afetadas, respeitando interdições e condicionamentos de acesso; não circular por zonas com prédios degradados devido ao risco de derrocadas; ter especial cuidado nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras; adotar condução defensiva, reduzindo a velocidade e atenção à possível formação de lençóis de água nas vias; evitar travessias por áreas inundadas; não circular em vias afetadas por neve e respeitar interdições; garantir que os sistemas de aquecimento dos veículos estão em bom estado de funcionamento; evitar circulação de veículos pesados em condições adversas; e manter-se atento às informações meteorológicas e às indicações da Proteção Civil nas redes sociais e na aplicação PROCIV Madeira.