Ministério Público acusa Berardo do crime de fraude fiscal no Monte Palace

O Ministério Público, através do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), anunciou hoje que deduziu acusação contra cinco arguidos do Grupo Berardo - quatro pessoas singulares e uma pessoa colectiva - pela prática de um crime de fraude fiscal qualificada. A nota divulgada na página do MP na Internet não avança os nomes dos arguidos, mas tudo indica que um deles é Joe Berardo.

Segundo informa o MP, ficou indiciado que, em 2015, os arguidos, agindo em comunhão de esforços e de intentos, conceberam e executaram um esquema destinado a criar artificialmente prejuízos fiscais numa associação do Grupo Berardo, com o objetivo de os deduzir indevidamente a lucros tributáveis em exercícios futuros.

Em 2011, fizeram a referida associação adquirir a outra sociedade do Grupo Berardo, a totalidade das ações da sociedade espanhola e crédito de suprimentos que sobre esta detinha a sociedade vendedora. Em Agosto de 2015, através de um negócio sem qualquer racionalidade económica, fizeram a referida associação ceder essas mesmas acções e crédito a uma sociedade estrangeira por si controlada, com o exclusivo propósito de artificialmente gerar naquela menos-valias de cerca de cinco milhões de euros, o que conseguiram. Em 2017, a referida associação passou a explorar o Jardim Tropical Monte Palace e a receber as receitas respectivas.

Aquando da apresentação da declaração de IRC de 2017 da referida associação, face ao substancial incremento de receitas gerado pela exploração do Jardim Tropical Monte Palace, os arguidos asseguraram-se que, na mesma, eram deduzidos prejuízos fiscais por conta dessa menos-valia que lhes permitiriam omitir o pagamento de 140.358 euros em sede de IRC. Juntamente com o despacho de acusação, o Ministério Público deduziu pedido de indemnização civil em representação do Estado Português, no valor de 140.358 euros, acrescido de juros de mora.

Este inquérito teve origem numa certidão extraída do chamado ‘Processo Berardo’, que ainda se encontra em investigação e longe de ir a julgamento. A separação dos factos relacionados com o Jardim Tropical Monte Palace visou acelerar a sua investigação e o julgamento.