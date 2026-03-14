Será que o frio deste Inverno na Madeira esteve “próximo dos mínimos históricos”?

O Inverno termina na próxima sexta-feira. Na nossa Região, este ano houve muita chuva e até neve. As temperaturas também estiveram baixas. Algumas pessoas publicaram comentários nas redes sociais a lamentar o frio. Há seis dias, na plataforma Reddit, um cidadão dinamarquês partilhou uma imagem aérea da Madeira, captada a partir da janela do avião, quando seguia num voo para as Canárias. Uma pessoa, aparentemente residente na Madeira, disse sentir “inveja” daquele turista, pois “está tão frio aqui na Madeira agora”, que “queria estar nas belas Ilhas Canárias”. Outro cidadão comentou que o frio no nosso arquipélago, “está próximo dos mínimos históricos para esta época do ano”. Será que é mesmo assim?

A actual estação de Inverno teve início a 21 de Dezembro e prolonga-se até 20 de Março. Para avaliar as temperaturas médias, vamos tomar como referência de comparação os dados referentes aos meses completos de Janeiro e Fevereiro de 2026 que constam dos boletins climatológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), bem como os dados dos primeiros dias de Março.

Ficamos assim a saber que no mês de Janeiro no arquipélago da Madeira, o valor médio da temperatura média do ar esteve na maior parte das estações analisadas próximo do valor da normal climatológica. Na estação do Funchal/Observatório, 17.4 °C, foi superior em 0.3 °C ao valor da normal climatológica sendo o 17.º Janeiro mais quente desde 1961, igualando os anos de 1987 e 2017 (o mais quente: 2024 com 20.0 °C).

Na estação do Chão do Areeiro, a temperatura média do ar em Janeiro foi de 6.4 °C, valor superior ao da normal climatológica, correspondendo a uma anomalia de +0.6 °C. Já na estação de Santana, a temperatura média atingiu 13.1 °C, apresentando uma anomalia negativa, com -0.2 °C. No caso de Porto Santo, registou uma temperatura média do ar de 16.3 °C, com uma anomalia de +0.3 °C superior ao valor normal de referência 1991-2020. Foi o 17.º Janeiro mais quente desde 1961 em Porto Santo.

Quanto ao mês de Fevereiro, foi caracterizado por temperaturas médias do ar acima da normal (normal de referência 1991-2020) nas quatro estações de referência. Na estação do Funchal/Observatório, o valor médio da temperatura média do ar, 17.7°C, foi superior em 0.9°C ao valor da normal climatológica.

Na estação do Chão do Areeiro foi onde se verificou o valor mais significativo da temperatura média do ar, registando 9.8°C, correspondendo a uma anomalia de +4.2°C, sendo o 3º valor mais alto desde 1961 (o mais alto foi registado em 2024 com 10.1°C). A estação de Santana registou um valor médio da temperatura do ar de 13.9°C, apresentando uma anomalia positiva de +0.8°C.

No Porto Santo, o valor da temperatura média do ar foi 16.7°C (+0.9°C em relação à normal de referência 1991-2020), sendo o 6.º mais alto desde 1961, igualando os anos de 1987 e 1995 (o mais alto foi registado em 2024 com 18.6°C).

Já em relação ao corrente mês de Março, os dados disponíveis são ainda parciais e referem-se apenas a duas estações. Ao contrário do que aconteceu nos dois primeiros meses deste ano, no Funchal (Observatório) e no Porto Santo registaram-se temperaturas médias que quase sempre estiveram abaixo do normal de referência, que é de 17,4°C no primeiro caso e de 16,3°C no segundo caso. Na estação do Funchal (Observatório), a média mais baixa foi registada no dia 3 (13,9°C) e a mais alta no dia 12 (17,4°C). Na estação do Porto Santo, a temperatura média do ar mais baixa verificou-se também no dia 3 (13,7°C) e a mais alta no dia 12 (16,0°C). Ainda assim, no seu conjunto, as temperaturas médias dos primeiros dias de Março de 2026 não se desviaram muito dos normais climatológicos.

Por isso se conclui que a afirmação de que o frio deste Inverno na Madeira está “próximo dos mínimos históricos para esta época do ano” não é suportada pelos dados observados até agora e pelas normais climatológicas do IPMA.