The Editory Ocean Way Hotel inaugura unidade na Ajuda

O grupo hoteleiro português Editory Collection Hotels inaugurou esta quarta-feira a segunda unidade no espaço de dois dias no Funchal. O The Editory Ocean Way Hotel dispõe de 98 quartos e representou um investimento de 4,5 milhões de euros na recuperação do edifício.

Gonçalo Bernardes, CEO do Grupo The Editory Collection Hotels, explicou aos jornalistas que o grupo pretende continuar a investir na região e já tem em vista mais duas unidades hoteleiras. “Temos mais dois previstos que serão novidades em breve. Mas o nosso objectivo não é ficar por aqui, temos a ambição de ter ainda mais projectos do que estes quatro na Madeira”, disse.

As duas novas unidades hoteleiras serão também no concelho do Funchal. “Já temos espaços”, disse Gonçalo Bernardes, sem querer avançar mais novidades sobre o assunto.