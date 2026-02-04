Escola Secundária Francisco Franco inaugura rádio

Na passada segunda-feira, a Escola Secundária Francisco Franco viveu um momento histórico com a inauguração oficial da sua rádio escolar.

O evento, que decorreu no novo estúdio equipado para o efeito, foi organizado pela Associação de Estudantes e contou com a presença do presidente da Direcção Regional da Juventude, André Alves, vice-presidente da escola, António Cristóvão Pereira, Jacinta e João Carlos Costa, além dos membros estudantis da rádio e da associação.

"O dia ficou também marcado pela inauguração da nova sede da Associação de Estudantes, um espaço fundamental que servirá de base para a promoção de atividades de interesse dos alunos. Este projecto, que inclui tanto a rádio como a nova sede, foi integralmente viabilizado através de uma parceria com a Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do apoio ao associativismo, que financiou a totalidade da iniciativa", indica nota à imprensa.

E acrescenta: "Entre microfones, mesas de mistura e o entusiasmo de dar voz à escola, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento de uma emissora. O presidente da associação, Iago Fernandes, destacou a importância destes novos canais de comunicação e convívio, sublinhando que a rádio será um espaço vital para a liberdade de expressão, divulgação de talentos e debate de temas que preocupam os jovens da comunidade estudantil da escola Francisco Franco".

Durante a sessão de abertura, foram abordados pontos essenciais sobre o futuro do projecto, nomeadamente, a criação de podcasts temáticos sobre saúde mental e saídas profissionais, dinamização dos intervalos com curadoria musical dos alunos e formação de uma equipa de repórteres estudantis para cobrir os eventos da escola.

Por fim, diz que alguns alunos presentes agradeceram a oportunidade de participar neste projecto pioneiro, considerando que estas novas instalações serão "vitais" para a sua formação cívica e para o desenvolvimento de competências de comunicação, aproximando ainda mais a comunidade escolar.