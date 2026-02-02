Cerca de 40 alunos de enfermagem da UMa avançam para estágios nas unidades de saúde

A Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira assinalou, na tarde desta segunda-feira, e pelo segundo ano consecutivo, a Cerimónia da Lamparina. Trata-se do momento em que os jovens estudantes da licenciatura em enfermagem que estão no segundo ano do curso dão início aos seus estágios em contexto de prática clínica, nas unidades de saúde.

Conforme vincou Gilberta Sousa, este momento simbólico tem grande singnificado para os estudantes, que, desta forma, passam sentir "o peso da responsabilidade de cuidar de pessoas". Desta forma tomam maior consciência da importância de envergar a farda com dignidade, enquanto símbolo da confiança e apoio que a sociedade deposita nos futuros profissionais de enfermagem.

Depois de três semestres essencialmente teóricos, os alunos avançam para um conjunto de estágios em contexto hospitalar, nomeadamente nos cuidados continuados, nos serviços de Medicina e de Cirurgia, conforme apontou a directora do curso de Licenciatura em Enfermagem da UMa.

Da parte dos alunos era notória a satisfação por mais uma etapa alcançada. Isso mesmo referiu Beatriz Freitas, para quem "A passagem para a prática" há muito que era desejada. "Mal posso esperar para começar", disse aos jornalistas, acrescentando que, quando terminar a licenciatura pondera ficar na Região a trabalhar, embora não deixe de notar a desvalorização da profissão na actualidade.

Também André Mendonça fala no "início de uma nova caminhada" que, na sua opinião, "vai mostrar a enfermagem no contexto real". Não duvidando das suas capacidades e das dos seus colegas, o jovem estudante natural do Porto Santo acredita ter as bases técnico-científicas adequadas para atender às necessidades das pessoas de quem terá de cuidar. Em relação ao futuro, não tem dúvidas de que quer regressar à 'Ilha Dourada' para aí poder pôr em prática tudo o que está a aprender, sobretudo num contexto da nova unidade de saúde que está em construção.