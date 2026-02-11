Terrenos do Hospital não pertencem à Região Parcelas do 'Nélio Mendonça' continuam em nome de antigos proprietários e da Câmara do Funchal, obrigando o Governo Regional a resolver entraves legais antes de qualquer venda. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 11 de Fevereiro.

Outros destaques

Escola suspende professor por suspeita de abusos Direcção do estabelecimento de ensino do Funchal garante estar a cooperar com as autoridades policiais na investigação de acontecimentos que estão a gerar apreensão na comunidade educativa.

Ex-autarca com estacionamento abusivo Antigo presidente da Junta da Sé utiliza lugar reservado na Praça do Município, apresentando dístico fora de prazo

Madeira cria ‘hub’ tecnológico do mar Governo quer transformar a Região em laboratório de tecnologia aplicada aos portos e transportes marítimos

E, por fim, Talento jovem premiado Concurso das capas do suplemento 'A TUA VEZ' distinguiu criatividade de alunos do 3.º ciclo.

