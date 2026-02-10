Investimento de 3 milhões transforma hotel histórico no Funchal

O The Editory Garden de Carmo, antigo Hotel do Carmo, foi hoje oficialmente inaugurado no Funchal, totalmente remodelado e integrado na marca The Editory Collection Hotel. O investimento, apenas na remodelação, foi de cerca de 3 milhões de euros, para recapacitar a unidade e transformá-la na experiência que os hóspedes podem agora encontrar. A cerimónia contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho.

Gonçalo Bernardes, CEO do grupo The Editory Collection, afirmou: “Este momento marca a renovação de uma unidade histórica da cidade, que hoje se apresenta de novo, transformada e preparada para uma nova etapa. Cada detalhe reflecte o profissionalismo e o compromisso com a qualidade que definem o nosso trabalho.”

O CEO sublinhou que a Madeira é uma aposta estratégica: “Madeira é uma referência nacional no sector do turismo. Temos uma inauguração hoje, outra amanhã, e já temos pelo menos mais dois projectos na calha para continuar a crescer aqui na ilha. Os próximos projectos serão qualificações de património já existente, que gostaríamos de devolver à cidade com qualidade.”

O The Editory Garden foi concebido para oferecer tranquilidade, autenticidade e conforto, mantendo ligação à vida urbana do Funchal e respeitando o património. “Os nossos pilares — hospitalidade, cultura, sustentabilidade e comunidade — estão bem presentes nesta unidade”, acrescentou Bernardes.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, destacou a importância do investimento: “Para quem tem a responsabilidade de gerir uma cidade, ouvir palavras como manter o património, valorizar a cultura e criar as condições para que espaços históricos, como é o caso desta unidade hoteleira, possam continuar a ser uma referência na cidade. Uma cidade que é cosmopolita, que se quer renovada, que responda aos desafios do quotidiano, seja de quem cá vive, de quem cá trabalha, mas acima de tudo de quem nos visita. Por isso, felicitamos e estamos gratos pelo investimento, desejamos os maiores sucessos e, da parte do município, aquilo que entenderem que possamos ser úteis, estamos sempre disponíveis. Para aqueles que acreditam que é possível transformar, mas sem mudar; que é possível prestar o melhor serviço sem rupturas; que efectivamente acreditam que uma cidade é para todos. Parabéns, muito sucesso, muito obrigado.”