Miguel Albuquerque vota às 16 horas na Escola da Ajuda

O presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, vai exercer o seu direito de voto pelas 16 horas de hoje, na Escola da Ajuda.

A informação foi confirmada pelo próprio partido, há instantes, isto após o DIÁRIO ter avançado uma notícia com a falta de informação sobre este assunto.

Albuquerque quebra tradição e não anuncia hora de voto Presidente do PSD Madeira e do Governo Regional mantém silêncio na segunda volta das Presidenciais

Na primeira volta, Albuquerque votou ao final da manhã. O DIÁRIO já tinha solicitado, no sábado, a indicação da hora de voto, quer ao gabinete da Presidência, na Quinta Vigia, quer à assessoria do PSD Madeira, mas não obteve resposta concreta. A indicação chegou apenas esta manhã.