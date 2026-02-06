Hotel Navigator Colombos e AICTPS organizam festival de artesanato

O Hotel Navigator Colombos Porto Santo e a AICTPS vão organizar em conjunto o I Festival de Artesanato na ilha dourada.

O evento vai decorrer de 13 a 22 de Fevereiro na unidade hoteleira. "vamos organizar este evento porque queremos o melhor para a ilha, para que os porto-santenses tenham mais uma actividade para ver, numa altura em que não temos ligações aéreas ao continente", disse Marco Lisboa, director hoteleiro, ao DIÁRIO.

Por ser Fevereiro e o movimento ser mais reduzido no Porto Santo não quer dizer que “não se faça eventos e outras coisas, que vale a pena vir até ao Porto Santo, e viver nesta linda terra”, disse Marco Lisboa.

Esta primeira edição do festival de artesanato do Porto Santo conta com 22 expositores e une forças do Navigator Colombos Porto Santo e a AICTPS.