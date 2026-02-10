O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcou presença, esta tarde, na inauguração do The Editory Collection Hotel Garden Funchal, antigo Hotel do Carmo, na Travessa do Rego, no Funchal. A unidade foi apresentada como resultado da remodelação de um hotel familiar, enquadrada no programa público Upgrade, voltado para a requalificação e modernização da oferta turística regional.

Durante a cerimónia, Albuquerque destacou o investimento realizado e agradeceu ao grupo investidor, referindo também a importância dos responsáveis financeiros e operacionais envolvidos. Sublinhou ainda que “a Madeira está na vanguarda do desenvolvimento nacional”, num contexto de forte crescimento económico e turístico na Região Autónoma da Madeira.

O governante destacou a evolução do turismo nos últimos dez anos: o número de hóspedes passou de 1,3 milhões (2015) para 2,7 milhões (2025), as dormidas subiram de 7,05 milhões para 12,75 milhões, e os proveitos totais registaram um aumento de cerca de 170%. O REVPAR quase triplicou, de 39,38 para 97,61 euros, enquanto os passageiros do aeroporto mais do que duplicaram, ultrapassando os 5,6 milhões em 2025.

Albuquerque sublinhou que a política turística regional privilegia a qualidade da oferta em vez do crescimento puramente quantitativo. O objectivo passa por evitar pressão sobre os ecossistemas e problemas operacionais causados pela escassez de mão-de-obra, melhorando simultaneamente a experiência do visitante e a valorização do preço médio.

Entre as medidas destacadas estão a reabilitação de unidades hoteleiras, melhoria de serviços, decoração e infra-estruturas, arranjo de jardins e espaços verdes, regulamentação de esplanadas e disciplinamento dos circuitos turísticos. Foram ainda apontadas restrições em áreas sensíveis, como passeios e levadas, para proteger o património natural e garantir segurança e informação aos visitantes.

O presidente do Governo Regional salientou que estas acções trazem benefícios para a economia regional, para o património natural e para as infra-estruturas, garantindo também retorno favorável aos investidores. Albuquerque reforçou que a Madeira se mantém na liderança nacional em desenvolvimento económico e turístico, consolidando a importância de políticas sustentáveis e de qualidade.