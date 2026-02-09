Segunda fase da unidade de saúde do Porto Santo será adjudicada por mais de 30 milhões

O presidente do Governo Regional da Madeira, que falava esta tarde à margem da abertura da Confeitaria Felisberta, no Funchal, adiantou que a adjudicação da segunda fase da unidade de saúde do Porto Santo deverá ficar em torno nos 32 a 33 milhões de euros. Um valor muito superior ao previsto, mas que resultou do facto do concurso anterior, lançado por 17 milhões de euros, ter ficado deserto.

Miguel Albuquerque disse mesmo que há uma série de obras "em lista de espera" na ilha dourada, inclusive obras privadas, que resultam não apenas do encarecimento dos preços, mas também dá falta de mão-de-obra. Uma realidade que também se verifica na ilha da Madeira.