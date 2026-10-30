Crédito cresce 724 milhões na Madeira

A concessão de crédito na Região aumentou 724 milhões de euros em 2025, afirmou Paula Margarido durante a apresentação da campanha do Dia Mundial da Poupança, na Calheta. A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude disse que o incumprimento ficou abaixo do registado no continente, embora não tenha precisado a base de comparação dos 0,7% referidos.

Com o lema ‘Em tempos de crise, priorize! Poupar faz a diferença!’, a campanha alerta para o impacto das decisões de consumo e financiamento no orçamento das famílias. A governante defendeu que comparar produtos e avaliar alternativas — incluindo na compra de medicamentos — pode libertar algum dinheiro no final do mês.

“Cada caso é um caso”, reconheceu, admitindo que o aumento do custo de vida e dos combustíveis torna mais difícil poupar. Ainda assim, considerou importante que os consumidores avaliem onde e como gastam e que ponderem a capacidade de pagamento antes de assumirem créditos.

A iniciativa, promovida pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia através da Direcção Regional de Cidadania e Assuntos Sociais, decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

A sessão integra acções de literacia financeira que, segundo Paula Margarido, também são realizadas fora do Funchal.