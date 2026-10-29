Câmara do Funchal leva tradição do Magusto aos mais novos

A Escola Professor Eleutério de Aguiar, no Funchal, recebeu, esta quinta-feira, um Magusto que juntou castanhas assadas, saltos à fogueira e muita animação, numa iniciativa destinada a dar a conhecer aos mais novos uma das tradições populares portuguesas.

A actividade foi promovida pela Câmara Municipal do Funchal, no âmbito da Estratégia Alimentar – SEMEAR, em colaboração com a associação Atremar a Ilha, conhecida como 'A Biqueira', com o objectivo de valorizar e preservar os costumes que fazem parte da identidade cultural da comunidade.

Ao longo da iniciativa, as crianças tiveram oportunidade de acompanhar a preparação do tradicional Magusto e saborear castanhas acabadas de assar, num momento que conjugou gastronomia, aprendizagem e partilha de conhecimentos entre gerações.

Um dos pontos altos foi o tradicional salto à fogueira, uma brincadeira popular associada a esta celebração, que decorreu sob o acompanhamento dos Bombeiros Sapadores do Funchal, garantindo as condições de segurança dos participantes.

Associado às celebrações do Pão por Deus e do Dia de São Martinho, o Magusto representa valores como a generosidade, a partilha e a gratidão pelos frutos das colheitas, que a autarquia pretende transmitir às novas gerações.

A iniciativa contou com a presença da vereadora responsável pelos pelouros da Educação e da Saúde, Helena Leal, que destacou a importância de preservar o património cultural e de proporcionar às crianças experiências que permitam conhecer as tradições locais.