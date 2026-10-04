Polícia Marítima apreendeu 350 quilos de droga no litoral alentejano nos últimos dias

Os comandos locais da Polícia Marítima de Setúbal e Sines apreenderam, "nos últimos dias", sete fardos com "produto suspeito" de ser estupefaciente, "presumível canábis", num "total aproximadamente" de 350 quilos, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) indica que os sete fardos foram apreendidos na zona costeira entre a Galé e Melides, no litoral alentejano.

"Durante ações de patrulha e vigilância marítima e costeira, a Polícia Marítima detetou vários fardos em diferentes pontos da área de operações, tendo procedido à recolha e apreensão cautelar dos sete fardos, assegurando a preservação dos elementos com eventual relevância probatória", lê-se no documento.

Na sequência da deteção do material, a AMN explica que foi "reforçado e alargado" o dispositivo de patrulhamento na área, por via marítima e terrestre, com o objetivo de localizar "outros fardos ou quaisquer outros elementos relacionados".

Os factos foram comunicados à autoridade judiciária competente, prosseguindo as diligências policiais para "determinar a proveniência do produto apreendido e apurar as circunstâncias associadas" ao aparecimento do mesmo no litoral alentejano.

No comunicado é ainda reforçado que a Polícia Marítima "mantém o patrulhamento e a vigilância" na área, no âmbito da prevenção e deteção de atividades ilícitas nos espaços sob jurisdição da AMN.