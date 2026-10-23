Norte de Luz e Gelo: Quatro viagens à descoberta do Ártico

A Intertours sugere-lhe quatro circuitos com partida de Lisboa, pensados para quem quer viver o inverno nórdico em todo o seu esplendor: vulcões e glaciares, lagoas termais e fiordes, aldeias nevadas e noites em que as auroras boreais dançam no céu.

Escolha o ritmo que mais lhe convém. Numa escapadinha à Islândia, em quatro dias, conhece Reykjavik, o Círculo Dourado e os célebres banhos termais. Na Aventura na Lapónia Finlandesa, entra na terra do Pai Natal, em Rovaniemi, com passeios de trenó de huskies e de renas. A Magia Ártica leva-o de Tromso às Ilhas Lofoten, na Noruega, com o Parque Polar e a caça às auroras pelo caminho. E a Islândia Mágica, em oito dias, percorre a ilha do Snaefellsnes à Lagoa Glaciar de Jokulsarlon, passando por uma lagoa secreta que só se revela a quem lá vai.

Explore os circuitos, escolha o seu e deixe o Norte fazer o resto. O inverno nunca foi tão luminoso.

Escapadinha à Islândia

Partidas: Novembro 2026 a Abril 2027 – 4 dias

Preço: desde 1 390€

Destaques: Reykjavik, Circulo Dourado, Banhos Termais

O que inclui: voo de/para Lisboa, transferes de chegada/partida, 3 noites de estadia com pequeno-almoço, visitas com guias locais em língua inglesa, taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) e Seguro de viagem

Não inclui: despesa de reserva, bagageiros nos hotéis, despesas de carácter pessoal e serviços não mencionados como incluídos.

Aventura na Lapónia Finlandesa

Partidas: Novembro 2026 a Março 2027 – 5 dias

Preço: desde 1 920€

Destaques: Rovaniemi, Aldeia do Pai Natal, Zoo Polar, Passeio em trenó de huskies e renas, caça às auroras boreais

O que inclui: voo de/para Lisboa, transfer de chegada, 4 noites de estadia com pequeno-almoço em Rovaniemi, guia multilingue (espanhol), passeio em trenó de renas, passeio em trenó de huskies, 2 “caças” às auroras boreais, 1 jantar + 2 almoços (partidas de Novembro e Dezembro), 3 jantares + 2 almoços (partidas de Janeiro a Março), Jantar de Natal (na partida de 23/12) e Jantar de Ano Novo (na partida de 30/12), taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) e Seguro de viagem

Não inclui: despesa de reserva, transfer de saída, bebidas às refeições, bagageiros nos hotéis, despesas de carácter pessoal e serviços não mencionados como incluídos.

Magia Ártica

Partidas: Dezembro 2026 a Março 2027 – 6 dias

Preço: desde 2 159€

Destaques: Tromso, Ilhas Lofoten, Sortland, Harstad, Parque Polar e caça às auroras boreais

O que inclui: voo de/para Lisboa, transfer de chegada, 5 noites de estadia com pequeno-almoço, circuito em veículo de turismo com guia em espanhol, entrada no Parque Polar e Museu Viking (exceto partida de 30/12), “caças” às auroras boreais, Jantar de Ano Novo (na partida de 30/12), taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) e Seguro de viagem

Não inclui: despesa de reserva, transfer de saída, bagageiros nos hotéis, despesas de carácter pessoal e serviços não mencionados como incluídos.

Islândia Mágica

Partidas: Novembro 2026 a Abril 2027 – 8 dias

Preço: desde 2 460€

Destaques: Reykjavík, Península Snaefellsnes, Círculo Dourado, Lagoa Secreta, Costa Sul, Skaftafell, Skaftafellsjökull, Lagoa Glaciar Jukulsarlon, Myrdal, Hveradalir

O que inclui: voo de/para Lisboa, transferes de chegada/partida em Flybus, 7 noites de estadia com pequeno-almoço, circuito em veículo de turismo com guia em espanhol, 3 jantares, entrada no centro de auroras boreais e na Lagoa Secreta (toalha incluída), “Caça de Auroras Boreais” (no dia 4 ou 5 se as condições meteorológicas forem favoráveis), taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) e Seguro de viagem

Não inclui: despesa de reserva, bebidas às refeições, bagageiros nos hotéis, despesas de carácter pessoal e serviços não mencionados como incluídos.

Estes programas não incluem voo de/para o Funchal, transfer de saída (Aventura na Lapónia Finlandesa e Magia Ártica), despesa de reserva, bebidas às refeições, bagageiros nos hotéis, despesas de carácter pessoal e serviços não mencionados como incluídos.

Os preços e as disponibilidades estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a nossa newsletter aqui.

FOTOS: @AdobeStock