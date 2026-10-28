CDS-PP regressa ao Parque Ecológico do Funchal para continuar reflorestação

O CDS-PP voltou, no passado fim-de- semana, ao Parque Ecológico do Funchal, numa nova acção de reflorestação integrada na iniciativa “CDS em Ação”. Os participantes plantaram 128 plantas, dando continuidade ao trabalho iniciado em Março, quando o partido realizou ali a primeira intervenção deste ciclo.

A acção reuniu militantes e simpatizantes, em mais um momento de voluntariado que o partido quer manter ao longo do ano. Para o CDS-PP, a política faz-se também com “trabalho concrecto no terreno”, junto da comunidade e dos espaços que são de todos.

A escolha do local reflecte a sua dimensão estratégica. O Parque Ecológico do Funchal foi o primeiro projecto deste formato na Europa e ocupa cerca de 10% da área total do concelho. É, por isso, um dos maiores activos ambientais da cidade e um espaço fundamental para a sua identidade e segurança.

É também uma área que sofreu muito. Nos incêndios das últimas décadas, 96% da área do parque foi afectada, o que torna a reflorestação um trabalho contínuo, que exige persistência e envolvimento de toda a comunidade.

Com esta segunda acção, o CDS-PP Funchal reafirma o compromisso com a defesa do património natural do concelho e com uma participação cívica activa, que se traduza em resultados visíveis. O partido prevê continuar a promover, ao longo do ano, novas iniciativas de voluntariado e sensibilização ambiental.