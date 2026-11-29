Élvio Sousa nasceu na maternidade da Misericórdia de Santa Cruz, junto à igreja matriz, num edifício onde, cerca de três décadas depois, viria a realizar trabalhos arqueológicos que permitiram identificar estruturas importantes para o conhecimento da cultura da cana-de-açúcar na Madeira. Dos quatro irmãos, foi o único a nascer naquele local.

Cresceu no sítio do Povo, em Gaula, frequentou a Escola da Apresentação de Maria e prosseguiu os estudos em Santa Cruz, onde ainda chegou a jogar futebol no Santacruzense. O ensino secundário seria concluído na Escola Francisco Franco, no Funchal.

A mãe gostaria que fosse padre ou que estudasse Direito, mas foram precisamente as enciclopédias que oferecia aos filhos que despertaram nele o interesse pela História. Mais do que os documentos escritos, fascinavam-no os vestígios materiais que permaneciam enterrados, aquilo a que chama os ‘arquivos de terra’.

Entre 1992 e 1996 frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde se licenciou em História, na variante de Arqueologia. O trabalho académico com que terminou o curso incidiu sobre o Neolítico no Alentejo, uma realidade bastante diferente daquela que viria a estudar ao longo da carreira profissional.

Regressado à Madeira, começou a dar aulas em Machico. Em 2001 interrompeu a actividade docente para se dedicar à investigação e, posteriormente, através de um processo de mobilidade, passou a trabalhar na Câmara Municipal de Machico.

Esteve entre os fundadores da ARCHAIS – Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira, concluiu o mestrado em História Regional e Local e, em 2011, o doutoramento, pela Universidade de Lisboa, com uma investigação sobre o quotidiano e a civilização material na Madeira e nos Açores, entre os séculos XV e XVIII.

Nunca se arrependeu da opção académica, como conta na entrevista que pode ver e ouvir no podcast ‘Rostos da Autonomia’, na plataforma dnoticias.pt. A formação em História foi-lhe, inclusivamente, útil na actividade política, pela necessidade de confrontar fontes, interpretar informações e distinguir os factos das versões que deles são apresentadas. Uma aprendizagem que valoriza particularmente numa época em que a desinformação circula com facilidade.

De Gaula à conquista de Santa Cruz

A primeira experiência eleitoral aconteceu em 2005, como independente nas listas do PS à freguesia de Gaula. Élvio Sousa faz questão de esclarecer que nunca foi militante socialista, nem pertenceu a qualquer outro partido antes da constituição do JPP.

A instabilidade política que se instalou na freguesia esteve na origem da criação do movimento Pelo Povo de Gaula, que concorreu a eleições intercalares, sem conseguir vencer. Dessa primeira experiência resultou, contudo, uma alteração com consequências para outros grupos de cidadãos eleitores no País.

Na altura, os movimentos independentes eram identificados nos boletins de voto através de numeração romana. Os responsáveis pela candidatura entenderam que havia margem na legislação para a utilização de um símbolo próprio.

“Nós brincávamos que em Gaula não podemos ser romanos”, recorda.

Criaram um símbolo e conseguiram que fosse aceite pelo tribunal. A decisão foi contestada, mas o Tribunal Constitucional acabou por dar razão ao movimento. Élvio Sousa reivindica para a candidatura de Gaula o mérito de ter aberto um precedente na identificação dos grupos de cidadãos nos boletins de voto.

Em Abril de 2009, o movimento assume a designação Juntos Pelo Povo, alargando a intervenção política ao concelho de Santa Cruz. Nas eleições autárquicas desse ano conquista a Junta de Freguesia de Gaula e retira ao PSD a maioria absoluta no executivo camarário.

O comportamento do movimento na oposição foi, no entender de Élvio Sousa, determinante para o resultado eleitoral que viria a alcançar quatro anos depois. Procurou não transformar a perda da maioria absoluta dos sociais-democratas num factor de permanente instabilidade governativa, sem deixar de contestar decisões que considerava lesivas dos interesses dos munícipes.

Um dos principais diferendos esteve relacionado com a adesão da autarquia ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) e com as consequências que daí resultariam para os contribuintes. O movimento contestou o agravamento de impostos e tarifas municipais, bem como a forma como foram tomadas algumas das decisões, tendo recorrido aos tribunais.

A intervenção junto das populações afectadas pelos incêndios de 2012 contribuiu também para a afirmação do JPP.

Em 2013, com Filipe Sousa como candidato à presidência da Câmara, o movimento conquista o município e as cinco freguesias do concelho, colocando termo a um domínio social-democrata que vinha das primeiras eleições autárquicas da democracia.

Élvio Sousa atribui uma parte importante desse sucesso à personalidade do irmão, à capacidade de relacionamento com as populações e à moderação da sua intervenção política.

Uma das preocupações do novo executivo foi encontrar uma forma de cumprir os compromissos financeiros assumidos pelo município sem agravar a carga fiscal. Segundo o secretário-geral do JPP, foi possível fazê-lo através de alterações na gestão autárquica, sem transferir para as famílias e para as empresas os encargos adicionais que estavam previstos.

Um partido para proteger um movimento

Ao contrário do que se poderia pensar, a transformação do Juntos Pelo Povo em partido político não teve como motivação inicial a participação nas eleições legislativas regionais.

Élvio Sousa explica que havia necessidade de proteger a denominação e o símbolo que o movimento tinha conseguido impor junto do eleitorado. O aparecimento de outras iniciativas de constituição de partidos com designações semelhantes acabou por acelerar o processo.

Havia também uma questão prática. Para apresentar candidaturas à Câmara, à Assembleia Municipal e às cinco freguesias de Santa Cruz, era necessário recolher, em cada eleição autárquica, um número de assinaturas superior ao que a legislação exigia para a constituição de um partido político.

Foram recolhidas cerca de 14 mil assinaturas, quase o dobro das legalmente necessárias.

O Juntos Pelo Povo foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional em Janeiro de 2015, numa altura em que a Madeira se preparava para eleições legislativas antecipadas, que marcariam o fim do longo ciclo governativo de Alberto João Jardim.

A decisão de concorrer obrigou à elaboração de um programa eleitoral num período pouco superior a um mês. O partido elegeu cinco deputados e Élvio Sousa, cuja experiência política estava até então circunscrita ao poder local, passou a ter responsabilidades na Assembleia Legislativa da Madeira.

Entre os fundadores do partido havia antigos militantes de outras forças políticas. Ao contrário da ideia que, por vezes, é transmitida pelos adversários, Élvio Sousa garante que havia mais pessoas oriundas do PSD do que do PS, a par de muitas outras que nunca tinham tido qualquer filiação partidária.

Apesar de liderar uma estrutura partidária, continua a valorizar a intervenção cívica dos cidadãos que não estão ligados aos partidos, convencido de que é aí que se encontra muito do que de melhor pode ser feito na política.

Os erros e o crescimento do JPP

Passados mais de dez anos sobre a primeira participação do partido em eleições legislativas regionais, Élvio Sousa identifica dois erros cometidos nos primeiros tempos.

Um deles foi a dispersão da actividade parlamentar por demasiadas áreas temáticas. A partir de 2019, o grupo parlamentar procurou concentrar o trabalho num conjunto mais limitado de matérias, aprofundando o conhecimento dos assuntos sobre os quais apresentava propostas. A fiscalidade, a agricultura, o ambiente, a saúde e o custo de vida passaram a ocupar uma parte importante dessa intervenção.

O outro erro foi ter demorado demasiado tempo a sair de Santa Cruz. Entende que o alargamento da implantação territorial deveria ter começado logo em 2015 e só foi verdadeiramente desenvolvido depois das eleições de 2019, nas quais o partido perdeu dois dos cinco deputados que tinha.

O JPP recuperou os cinco mandatos em 2023, passou para nove em 2024 e chegou aos 11 em 2025, ultrapassando o PS e tornando-se a segunda força política mais representada na Assembleia Legislativa da Madeira.

Élvio Sousa prefere, contudo, reflectir sobre aquilo que poderia ter sido feito de outra forma, em vez de se deter nos resultados alcançados.

Rejeita a classificação de populista que os adversários frequentemente atribuem ao JPP. Na sua perspectiva, o contacto directo com as populações, a auscultação dos cidadãos e a apresentação de propostas para resolver os seus problemas não devem ser confundidos com populismo.

A ambição de conquistar outras câmaras municipais mantém-se, mas o crescimento eleitoral não significa que o partido disponha já, em todos os concelhos, de pessoas com experiência e disponibilidade para assumir responsabilidades autárquicas.

É esse trabalho de organização que pretende desenvolver, reforçando as estruturas concelhias e envolvendo mais mulheres e jovens. A criação de um gabinete dedicado aos estudos e à estratégia política deverá contribuir para a preparação de propostas e para o aproveitamento das competências de pessoas que se têm aproximado do partido.

A eleição de Filipe Sousa para a Assembleia da República, em 2025, abriu uma nova etapa. Pela primeira vez, uma força partidária nascida na Madeira conseguiu eleger um deputado ao Parlamento nacional.

O secretário-geral do JPP valoriza a possibilidade de fazer chegar a Lisboa as reivindicações madeirenses sem necessidade de obter o aval de uma direcção partidária nacional. Considera também que a presença do JPP em São Bento acaba por estimular o trabalho dos restantes deputados eleitos pela Madeira.

Tem sido colocada, inclusivamente por pessoas de fora da Região, a possibilidade de o JPP se transformar num partido representativo de várias regiões do país. Élvio Sousa não afasta definitivamente essa hipótese, mas considera que uma expansão dessa natureza, antes de estar consolidada a organização partidária na Madeira, comportaria riscos.

A abertura democrática e as reformas que ficaram por fazer

A entrada do JPP na Assembleia Legislativa coincidiu com a mudança na liderança do Governo Regional. Élvio Sousa reconhece que, depois da saída de Alberto João Jardim, houve uma evolução positiva no funcionamento do Parlamento, nomeadamente com a realização de debates mensais com o presidente do executivo.

Ficaram, contudo, por concretizar reformas que considera importantes para a credibilidade das instituições, entre as quais o registo de interesses dos deputados, o regime de incompatibilidades e impedimentos e a actualização do Estatuto dos Deputados.

“Houve uma maior abertura democrática, mas na prática essa abertura não se reflecte no estabelecimento de reformas”, sintetiza.

No balanço dos 50 anos de Autonomia, identifica no princípio da subsidiariedade uma das grandes vantagens do regime. A proximidade entre quem decide e as populações permite, em princípio, um melhor conhecimento dos problemas e uma maior capacidade para os resolver.

Isso não significa que faça uma avaliação exclusivamente positiva da utilização dos recursos financeiros colocados à disposição da Região ao longo destas décadas. Reconhece que houve excessos de despesa e situações de aproveitamento que devem ser consideradas quando se avalia o exercício dos poderes autonómicos.

Quanto ao aprofundamento da Autonomia, entende que o processo deveria ter começado pela revisão do Estatuto Político-Administrativo, embora esteja agora em discussão a revisão da Constituição da República.

O reforço das competências legislativas e financeiras das regiões autónomas e a possibilidade de constituição de partidos regionais estão entre as alterações que defende.

Esta última reivindicação tem um significado particular para o JPP, que, apesar de ter nascido de uma realidade política exclusivamente madeirense, teve de se constituir como partido de âmbito nacional, por a Constituição não permitir a existência de partidos de índole ou âmbito regional.

Outra das propostas é a extinção do cargo de Representante da República, com a transferência de funções para o Presidente da República. Questionado sobre as vantagens concretas dessa alteração, Élvio Sousa admite que a questão tem uma dimensão essencialmente simbólica.

Na entrevista foi confrontado com uma consequência que poderá resultar dessa transferência de competências. Actualmente, a Assembleia Legislativa pode, em determinadas condições, confirmar um diploma que tenha sido objecto de veto político pelo Representante da República. A atribuição desse poder de veto ao Presidente da República obrigaria a ponderar a forma de preservar aquela prerrogativa do Parlamento madeirense.

O líder do JPP admite que a matéria merece reflexão, considerando que uma alteração das competências constitucionalmente atribuídas ao chefe de Estado poderá permitir encontrar uma solução.

Os custos da insularidade e a ambição de um sistema fiscal próprio

Para Élvio Sousa, a discussão sobre o futuro da Autonomia não se pode limitar às alterações constitucionais ou estatutárias. Há problemas decorrentes da condição insular que continuam sem resposta adequada.

Defende que os madeirenses não deveriam ter de adiantar dinheiro para beneficiarem do subsídio social de mobilidade e considera que a República deveria assumir encargos relacionados com o transporte marítimo de mercadorias, invocando, neste último caso, as disposições do Estatuto Político-Administrativo.

Entende também que é necessário actualizar o conhecimento sobre os custos efectivos da insularidade, de modo a fundamentar as reivindicações financeiras da Região junto da República.

Outra preocupação é o peso do serviço da dívida pública regional. Refere que, em 2027, os encargos serão da ordem dos 400 milhões de euros, embora cerca de metade desse montante corresponda a operações de refinanciamento.

Não defende que a Madeira deixe de pagar a dívida, mas considera necessário encontrar uma solução negociada com a República que permita aliviar os encargos anuais e libertar recursos para outras finalidades.

Uma das suas grandes ambições é a criação de um sistema fiscal próprio, que permita generalizar a baixa tributação a toda a Região. Reconhece que a reivindicação não é nova e questiona a razão pela qual, apesar de ter sido defendida por várias forças políticas, ainda não foi concretizada. O próprio JPP, admite, tem responsabilidades nessa matéria.

Revela que o partido está a trabalhar numa proposta de regime fiscal que pretende apresentar na Assembleia Legislativa.

Acredita que a redução da tributação das empresas, devidamente enquadrada num novo modelo fiscal, poderá criar condições para o pagamento de melhores salários e para uma economia regional financeiramente sustentável.

Recupera também o trabalho desenvolvido no Parlamento madeirense sobre a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, nomeadamente o consenso que chegou a existir em torno da possibilidade de alargar de 30% para 50% o diferencial das taxas de IVA relativamente ao continente.

Uma geração com outras preocupações

Será que os jovens madeirenses estão tão sensibilizados para as reivindicações autonómicas como as gerações que viveram os primeiros anos da democracia?

Élvio Sousa considera que sabem o que significa a Autonomia, mas não sente, nos contactos que mantém com os mais novos, uma preocupação particularmente acentuada com o aprofundamento dos poderes autonómicos.

As prioridades são outras, relacionadas com o custo de vida, o acesso à habitação e as perspectivas profissionais. Uma das críticas que ouve é a de que a formação académica nem sempre está adequada às necessidades do mercado de trabalho.

A capacidade de resposta a esses problemas será também determinante para a forma como as novas gerações se relacionarão com as instituições autonómicas.

“Já era para ter saído”

Aos 52 anos, com mais de duas décadas de intervenção política, Élvio Sousa não esconde a vontade de regressar à investigação científica.

Questionado sobre quanto tempo pretende ainda permanecer na política, responde: “Já era para ter saído, não me deixaram sair”.

Tem um projecto académico por concluir, a publicação da tese de doutoramento. Há vários anos que uma editora aguarda pelo trabalho, mas a actividade política tem-lhe retirado o tempo necessário para terminar a revisão do texto e preparar as imagens que acompanharão a publicação.

Apesar do tempo decorrido desde a conclusão do doutoramento, considera que a investigação mantém actualidade e contém elementos inovadores para o conhecimento da cultura material das populações insulares.

“Já tenho imensas saudades do trabalho académico”, confessa.

Sobre a permanência em cargos políticos, entende que há um momento a partir do qual a experiência acumulada pode deixar de ser uma vantagem. O risco de acomodação às funções que se desempenham é algo que diz ter sentido no seu próprio percurso autárquico.

Dos três mandatos que exerceu na Junta de Freguesia de Gaula, considera que o terceiro foi o menos conseguido, precisamente porque sentiu que se tinha tornado refém daquilo que realizara no primeiro.

“Não quero fazer da actividade parlamentar uma actividade profissional de futuro”, garante.

A renovação da liderança já foi abordada internamente, embora não tenha sido desencadeado qualquer processo de sucessão. Admite que essa reflexão possa ganhar outra dimensão no final da actual legislatura.

Está convencido de que o JPP dispõe de mais pessoas com capacidade para assumir responsabilidades do que inicialmente imaginava. O desafio será identificar, entre os quadros do partido, aqueles que, além das competências técnicas, têm perfil para a gestão política.

No final da entrevista, quando lhe é perguntado como gostaria de ser recordado pelos madeirenses, admite que nunca tinha reflectido muito sobre essa questão.

Há, contudo, uma característica que gostaria que lhe fosse reconhecida: não ter sido seguidista de ninguém.

É na filosofia estóica que encontra uma expressão para definir essa forma de estar na vida: “Ser senhor de si próprio e não ser escravo dos outros”.

A independência de pensamento não o dispensa, enquanto dirigente partidário, de aceitar decisões diferentes daquelas que tomaria individualmente. Reconhece que houve pessoas que deixaram o JPP por não conseguirem conviver com a diversidade de opiniões dentro do partido.

Saber aceitar uma decisão maioritária, mesmo quando contraria as convicções pessoais, é, para Élvio Sousa, uma das condições essenciais para o exercício da democracia.