Um sismo de magnitude 5 abalou hoje Los Angeles sem causar vítimas nem danos significativos, segundo as autoridades, apesar de ter obrigado um avião a abortar a aterragem, segundo vídeos divulgados nas redes sociais.

O sismo ocorreu às 09:30 locais (17:30 em Lisboa), com epicentro no mar, cerca de cinco quilómetros a sudoeste de Manhattan Beach, a 12 quilómetros de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

No aeroporto de Los Angeles houve vidros partidos e os controladores aéreos deram instruções a um avião que estava prestes a aterrar, supostamente da Delta Air Lines, para abortar a aterragem, segundo vídeos que circulam nas redes sociais, reporta a AFP.

O sismo acionou ainda uma queima controlada de gás numa refinaria perto do aeroporto, segundo os meios de comunicação norte-americanos.

Los Angeles é a maior cidade da Califórnia, no oeste do país.