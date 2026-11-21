O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão admitiu um acordo com os Estados Unidos sobre o urânio enriquecido na posse da República Islâmica, definindo como 'linha vermelha' que o material permaneça no país.

Em entrevista ao jornal 'Iran', o ministro Abbas Araqchi mostrou-se aberto "a uma fórmula para resolver o problema" do urânio enriquecido, sem especificar os termos, mas estabelecendo limites claros.

"Estes materiais não sairão do país e, em segundo lugar, estas reservas serão utilizadas de acordo com as nossas necessidades, independentemente da forma como as definamos", afirmou.

Esta posição, sublinhou, já foi comunicada aos mediadores internacionais.

Os cerca de 400 quilos de urânio enriquecido que, em teoria, não foram destruídos pelos ataques norte-americanos de 2025 contra as instalações nucleares do país, constituem um dos principais pontos de divergência entre Teerão e Washington para pôr fim ao atual conflito.

Este urânio está enriquecido a 60% e, embora não atinja o grau necessário para o fabrico de uma arma nuclear, não seria necessário muito esforço para atingir os 90% exigidos.

Os Estados Unidos e Israel, principal aliado regional de Washington, prometeram impedir, por todos os meios, que Teerão obtenha esta arma estratégica, ignorando as garantias iranianas de que não há intenção de o fazer.

Na entrevista, o ministro confirmou ainda ter recebido, por parte dos mediadores - principalmente o Qatar e o Paquistão - soluções alternativas para a questão do urânio, embora nenhuma delas o tenha convencido plenamente.

"Algumas destas propostas podem ser consideradas; algumas apresentam pontos mais positivos, enquanto outras contêm mais aspetos negativos e de ambiguidade", adiantou.

Deverá ser possível alcançar uma "solução justa para a questão dos materiais nucleares, que se baseie nos nossos interesses nacionais e vá ao encontro das necessidades do país", disse o ministro.