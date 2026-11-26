O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, convocou para as 16:30 de hoje uma reunião extraordinária da conferência de líderes parlamentares para analisar o cumprimento de normais do Orçamento do Estado para 2027.

A decisão de Aguiar-Branco surge na sequência do pedido do Livre para a realização de uma conferência de líderes urgente para o eventual não cumprimento pelo Governo de normas do Orçamento do Estado para 2027.

No pedido, o Grupo Parlamentar considera estar em causa o regular funcionamento das instituições após uma entrevista á RTP em que o primeiro-ministro anunciou que o Governo "não tenciona cumprir normas aprovadas pelo Parlamento para o Orçamento do Estado".

Na quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que o Governo não irá implementar algumas medidas do Orçamento do Estado para 2027 como o IVA zero sobre bens alimentares essenciais, que entende como interferência na esfera executiva e meras recomendações, e a alteração da taxa de IRS sobre as rendas de casa de 10% para 25%.

A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2027 foi aprovada em votação final global na terça-feira, viabilizada, como os dois orçamentos anteriores, com a abstenção do PS.