A epidemia do vírus Ébola no leste da República Democrática do Congo (RDCongo) registou 12.021 casos confirmados, segundo dados do Governo divulgados hoje, enquanto os combates entre os rebeldes e o exército dificultam esforços para conter doença.

Segundo dados do Ministério da Saúde da RDCongo, esta é a epidemia do vírus Ébola que mais cresce na história e quase metade dos casos confirmados com o vírus morreu.

É também a mais mortal das 17 epidemias na RDCongo e está a caminho de ultrapassar o número de mortes registados na África Ocidental, que matou 11.000 pessoas entre 2014 e 2016.

A epidemia declarada em maio é causada pela variante rara do vírus Ébola, o Bundibugyo, para o qual não existe ainda vacina ou tratamento aprovado.

A dificultar os esforços para conter o vírus, as equipas de resposta estão a lidar também com conflitos armados, dificeis acessos e violência por parte dos residentes, alimentada pela desconfiança e desinformação.

O vírus Ébola dissemina-se através do contacto direto com o sangue ou outros fluidos corporais de pessoas que estão doentes ou que morreram devido à doença.

Em termos de saúde pública, conter a doença requer identificar e tratar rapidamente os doentes em isolamento, monitorizar as pessoas que possam ter sido expostas e enterrar os mortos de forma segura.

Os combates entre o exército e os rebeldes da Convenção para a Revolução Popular (CRP) recomeçaram esta na manhã em Iga-Barrière, uma cidade mineira a cerca de 25 quilómetros a norte de Bunia, no leste da RDCongo, fazendo com que novas ondas de pessoas deslocadas se dirigissem para a cidade.

Bunia é a capital da província nordeste de Ituri e um centro importante para a resposta ao combate do vírus Ébola.

A CRP é um dos mais de 100 grupos armados no leste da RDCongo, onde o conflito criou uma das crises humanitárias mais graves do mundo.

Os combates entre o exército e os rebeldes no início desta semana já tinham impedido as equipas de chegar a algumas comunidades, interrompendo o acompanhamento das pessoas expostas ao vírus e deixado alguns centros de tratamento com menos pessoal, disse na quarta-feira Catherine Smallwood, responsável pela gestão da epidemia do vírus Ébola na Organização Mundial da Saúde (OMS).

Smallwood disse que cerca de uma dúzia de pessoas, incluindo dois membros da OMS e funcionários de saúde congoleses, foram transferidos para Bunia na terça-feira, depois de passarem três dias inteiros presas num hospital em Akwe, a nordeste da capital provincial, quando se verificam intensos tiroteios.