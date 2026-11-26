O equipamento da Câmara do Funchal ficará instalado na Estrada dos Marmeleiros até 7 de Janeiro de 2027, permitindo a entrega de pequenos resíduos domésticos.

O Ecocentro Móvel da Câmara Municipal do Funchal vai estar disponível na freguesia do Monte entre 3 de Dezembro e 7 de Janeiro de 2027. O equipamento ficará instalado na Estrada dos Marmeleiros, no cruzamento com a Estrada Comandante Camacho de Freitas e a Estrada do Livramento.

Integrado no projecto "Eco Juntas", o equipamento percorre as dez freguesias do concelho, disponibilizando à população um ponto de entrega de pequenos resíduos domésticos que necessitam de encaminhamento específico e que não devem ser depositados nos contentores de resíduos urbanos.

Podem ser entregues pilhas e baterias, CD e DVD, pequenos electrodomésticos, telemóveis e carregadores, tinteiros e toners, lâmpadas, latas de tinta, utensílios de cozinha, porcelanas e cerâmicas.

Foto CMF

Criado em Março de 2025, o projecto permitiu recolher, durante o primeiro ano de funcionamento, aproximadamente 345 quilogramas de resíduos. Inicialmente, o Ecocentro Móvel permanecia uma semana em cada freguesia, mas, em 2026, a autarquia alargou esse período para cerca de um mês, procurando facilitar o acesso da população e aumentar a participação.

A passagem pelo Monte sucede à permanência no Imaculado Coração de Maria, dando continuidade à calendarização do projecto municipal de recolha selectiva e sensibilização ambiental.