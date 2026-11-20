Quem governa tem que ter determinados cuidados com a linguagem que utiliza, porque quando fala para os madeirenses, deveria estar a falar pelos próprios madeirenses, uma vez que é o seu representante eleito, em actos eleitorais, de quatro em quatro anos. Não pode, muitas vezes dizer aquilo que ele próprio pensa, mas sim o que é politicamente correcto. Aliás eu penso que os mandatos devem ser limitados, tanto para o Governo da República, como para os Governos Regionais. Tal como aconteceu na Madeira com os dois governantes que estiveram mais tempo no poder, algum tempo depois de governarem, geralmente depois do 2º mandato, tornam-se arrogantes e até malcriados para com o povo que o elegeu. Foi assim com Alberto João Jardim, actualmente “comentadeiro” da RTP/Madeira e é assim com Miguel Albuquerque. Há um nítido abuso de poder, falta de respeito por todos nós. Vem isto a propósito do que afirmou Miguel Albuquerque em recentes declarações públicas sobre os atuais preços pela utilização das veredas das nossas serras e alguns miradouros, autentica mina de ouro que o Governo descobriu com aumentos muito elevados em terrenos que nem sempre é sua propriedade, como o caso do Fanal, nas freguesia do Seixal e Ribeira da Janela, serras consideradas comunitárias, ou seja, são propriedade do POVO das respectivas localidades.

Por aquilo que ouvi e que mereceu a resposta do Presidente do Governo Regional, de que têm de fazer manutenção as esses circuitos e por isso que quem o utiliza, salvo os residentes, têm que cobrir essas manutenções. Até aqui, tudo bem, mas continuou e atirou pela boca fora só esta bujarda: “se não querem pagar, que não venham para a Madeira”. Como é que é possível um governante de uma terra que vive à custa do turismo, dizer tamanha asneira e principalmente com a arrogância que o diz, quando mais de 30% do nosso PIB, vem do turismo? Será que, de repente a Madeira deixou de estar interessada no turismo? Será que a Madeira já é auto suficiente e não precisa das verbas dos turistas que nos visitam? Será que o Presidente do Governo se apercebeu do que disse? Há que ter tento na língua, independentemente do cargo que ocupa. Afirmar que não precisa do turismo numa altura em que a tendência é a descida, de acordo com a nossa imprensa onde se chega a prever uma baixa de 40% para o próximo ano e de 20% já para o próximo fim do ano!!!

O Presidente do Governo Regional porta-se muitas vezes como o “Tio Patinhas”, que só pensa em mais dinheiro para os cofres da Região, sem pensar nos madeirenses. Pensa em fazer dinheiro com tudo, talvez para fazer campos de Golfe, que segundo estudos recentes, não são viáveis economicamente e que serve apenas uma parte dos turistas que nos visitam e muito poucos madeirenses, não se preocupando na baixa dos impostos para aqueles que aqui residem.

Voltando ao assunto do pagamento de taxas para visitar determinadas zonas, como o caso do Fanal, em que a serra pertence às populações é uma prepotência do Governo Regional, que nem auscultou as populações, legitimas proprietárias, acho que as Juntas de Freguesia, devidamente apoiadas juridicamente pela Câmara do Porto Moniz, deveriam meter uma Providência Cautelar, exigindo que o dinheiro seja distribuído pelos agricultores das duas freguesias, uma vez que, como já dissemos, são os seus legítimos proprietários. Já falei sobre este assunto, mas parece que as referidas Juntas de Freguesia não ligaram nada, não defendendo o legítimo direito do seu povo. Em 1956 houve um acordo entre as populações e os Serviços Florestais, em que a administração dessas serras passaria a ser da competência dos mesmos Serviços, mas a propriedade continuaria a pertencer aos povos das duas freguesias e que mantinha o direito de colher nas mesmas materiais para a execução de latadas, os seus matos e sua lenha, direitos esses que se têm mantido. Há outras condições que foram prometidas, mas nunca foram devidamente executadas, mas que também, algumas, perderam o interesse.

Como diz o povo, o Governo “Arrota postas de pescada”, sem olhar às consequências futuras.