Governo Regional garante carga fiscal sete pontos inferiores à do continente

Duarte Freitas garante não andar a reboque do Governo da República e que isso ficou demonstrada por, logo no início do ano, ter aplicado a totalidade da margem que tinha para redução.

O secretário Regional das Finanças garante que a carga fiscal na Madeira é sete pontos percentuais mais baixa do que a do continente e acrescentou um conjunto vasto de medidas públicas que transmitem coragem do Governo.

Duarte Freitas, sobre o IVA, reafirma não estar provado que a baixa chegasse ao bolsos dos madeirenses e que basta olhar ao que está a acontecer “na outra região autónoma”.