Acidente na Avenida Sá Carneiro
Um acidente ocorreu esta manhã na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, não sendo ainda conhecidos pormenores sobre as circunstâncias do sinistro.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 06h00 para espalhar farelo na via, na sequência de um derrame de óleo provocado pelo acidente, de forma a garantir condições de segurança na estrada.
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