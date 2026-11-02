Juro dos novos depósitos a prazo sobe em setembro mas continua abaixo da média europeia

A remuneração dos novos depósitos a prazo aumentou em setembro pelo oitavo mês consecutivo, para 1,82%, contra 1,63% em agosto, mantendo-se abaixo da média da zona euro, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Segundo os dados do banco central, com a subida de 0,19 pontos percentuais entre agosto e setembro, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares atingiu o valor mais alto desde março de 2025 (1,69%).

Face ao mês homólogo de 2025, em que registava uma taxa média de 1,34%, este valor subiu 0,48 pontos percentuais.

Já o montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares totalizou 13.415 milhões de euros em setembro, mais 688 milhões do que em agosto, atingindo o segundo valor mais elevado da série.

A remuneração dos novos depósitos a prazo caiu de forma consecutiva desde janeiro de 2024 (2,91%) até agosto de 2025 (1,39%), tendo registado ligeiras variações nos meses seguintes e vindo a subir consecutivamente desde janeiro passado.

Em setembro, os novos depósitos com prazo até um ano representaram 95% do total de novos depósitos efetuados por particulares.

Na área do euro, a taxa de juro média dos novos depósitos cresceu 0,19 pontos percentuais para 2,37%, tendo Portugal mantido a posição no conjunto de países da área do euro, apresentando a sexta taxa de juro média mais baixa.

Quanto à taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de empresas, fixou-se em 2,24% em setembro, com uma subida em cadeia de 0,27 pontos percentuais.

O montante das novas operações de depósitos totalizou 11.396 milhões de euros, mais 2.157 milhões do que em agosto, tendo os depósitos a prazo até um ano representado 99,6% dos novos depósitos a prazo de empresas.