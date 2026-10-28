Balanço sobe para 68 mortos
As autoridades espanholas elevaram hoje para 68 o número de mortos no choque entre dois comboios de alta velocidade perto da estação de Urda, na província de Toledo, a sul de Madrid.
O balanço anterior era de 64 mortos, mas as autoridades regionais têm alertado que o número de vítimas mortais poderá aumentar por haver feridos em estado grave.
O presidente de Castela-La Mancha, Emiliano García-Page, disse que foram assistidas 53 pessoas com ferimentos moderados (código amarelo), 15 com ferimentos graves (código vermelho) e outros com ferimentos ligeiros.
García-Page disse igualmente que vão ser mobilizadas equipas cinotécnicas para prosseguir a busca por eventuais passageiros com vida.
Segundo a agência espanhola EP, aguardava-se ainda uma autorização judicial para que se continue a investigar a possibilidade de haver mais vítimas mortais no amontoado de ferros em que se transformaram várias carruagens de ambos os comboios.
Os dois comboios transportavam mais de 540 pessoas.