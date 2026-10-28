Lucro do BCP sobe 12,6% para 873,7 milhões de euros até Setembro

O BCP totalizou 873,7 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, mais 12,6% relativamente ao mesmo período do ano passado, anunciou hoje o presidente executivo.

"Os resultados foram de 873,7 milhões de euros nos primeiros nove meses, um aumento de 12,6%", afirmou o presidente executivo do banco, Miguel Maya, na apresentação dos resultados, em Oeiras, Lisboa.

Miguel Maya classificou este período como "bastante difícil" devido a uma "conjuntura excecional", que obriga a uma "gestão intensa e próxima", com um nível elevado de imprevisibilidade.

Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o resultado líquido da atividade em Portugal fixou-se em 727,9 milhões de euros, um crescimento homólogo de 11,2%.