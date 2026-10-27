Avaliação bancária das casas na Madeira sobe 14,3% num ano

O valor mediano de avaliação bancária da habitação na Madeira atingiu os 2.642 euros por metro quadrado em Setembro de 2026, traduzindo um aumento de 14,3% face ao mesmo mês do ano passado, equivalente a mais 331 euros por metro quadrado. Os dados divulgados esta terça-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base na informação do Instituto Nacional de Estatística (INE), revelam ainda uma subida mensal de 0,6%, correspondente a mais 17 euros.

A valorização foi particularmente expressiva nas moradias, cuja avaliação mediana alcançou os 2.347 euros por metro quadrado, mais 20,3% do que em Setembro de 2025. Nos apartamentos, o valor fixou-se nos 2.918 euros por metro quadrado, reflectindo um aumento homólogo de 15,3%.

Em termos mensais, a avaliação das moradias subiu 0,7%, enquanto a dos apartamentos registou um crescimento mais moderado, de 0,2%.

Funchal acima dos três mil euros

Ao nível municipal, o Funchal apresentou uma avaliação bancária mediana de 3.037 euros por metro quadrado, em Setembro, registando um aumento de 4,3% face a Agosto e de 16,6% em comparação com o período homólogo.

Também Santa Cruz e Câmara de Lobos registaram valores acima dos dois mil euros por metro quadrado. Em Santa Cruz, a avaliação mediana atingiu os 2.707 euros, mais 21% do que há um ano e 3,8% acima do valor de Agosto. Este foi o município com a maior subida homóloga entre os três concelhos com número de observações suficiente para divulgação dos resultados.

Em Câmara de Lobos, o valor mediano fixou-se nos 2.502 euros por metro quadrado, correspondendo a um aumento de 12,9% em termos homólogos e de 6,5% face ao mês anterior.

Fonte DREM

Madeira entre as regiões com avaliações mais elevadas

A nível nacional, o valor mediano de avaliação bancária da habitação situou-se nos 2.278 euros por metro quadrado, mais 1,1% do que em Agosto e 14,2% acima do registado em Setembro de 2025.

A Madeira manteve-se entre as regiões do País com avaliações mais elevadas, ocupando a quarta posição entre as nove regiões NUTS II, atrás da Grande Lisboa (3.452 euros por metro quadrado), do Algarve (2.953 euros) e da Península de Setúbal (2.845 euros).

Na comparação anual, a Península de Setúbal registou a maior valorização, de 18,4%, enquanto o Alentejo apresentou a menor subida, de 10,3%. Na evolução mensal, o Oeste e Vale do Tejo liderou os aumentos, com 1,6%, enquanto os Açores registaram a maior descida, de 3,2%.

Menos avaliações bancárias

Apesar da subida dos valores, o número de avaliações bancárias realizadas na Região diminuiu. Em Setembro, foram consideradas 614 avaliações, menos 51 do que no mês anterior, o equivalente a uma redução de 7,7%, o que reflecte um retrocesso das transacções. Face ao mesmo período de 2025, a quebra foi de 2,7%.

Do total de avaliações, 267 incidiram sobre apartamentos e 347 sobre moradias. A nível nacional, o número de avaliações recuou 1,2% em termos homólogos e 0,2% face a Agosto.