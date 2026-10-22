Quando o Benfica jogou nos Barreiros, a 5 de Setembro, às 18h00, o jogo passou na Sport TV 1. Foi um dos sete jogos do Marítimo e do Nacional na Liga Portugal que registámos entre 9 de Agosto e 16 de Setembro de 2026, e todos tiveram o mesmo destino: Sport TV.

Nem o canal foi sempre o mesmo. O Marítimo jogou na Sport TV 1 e na Sport TV 3; o Nacional dividiu-se entre a 1 e a 2, que lhe coube na visita a Alvalade e na recepção ao Alverca.

A excepção do período não se jogou na Madeira: o jogo entre o Moreirense e o Marítimo, a 14 de Setembro, passou nos canais da TVI, que transmitem os jogos do Moreirense em casa por um acordo do clube até 2028. Dos 35 jogos da Liga registados nesse período, 32 passaram na Sport TV e três na Benfica TV. É o arranque da época, antes da Taça de Portugal, que tem rondas na RTP.

Para os madeirenses no continente e nas comunidades emigradas, a televisão sempre foi a ligação ao clube, e durante décadas chegou pela antena. Hoje, quem não tem Sport TV fica de fora, a começar por quem nunca passou da box básica ou vive num país com outros operadores.

A pergunta antes de cada jornada é agora igual em todo o país. Quem procura a que horas joga o benfica recebe a resposta que o adepto do Marítimo já conhece: uma hora e um canal pago. No Nacional, que voltou a entregar a equipa a Bruno Abreu como treinador interino, a pergunta é a mesma.

Os direitos ainda se negoceiam clube a clube, mas o resultado não muda entre o continente e as ilhas: nos jogos registados, quem quis ver o Marítimo ou o Nacional em casa teve de pagar.