Francisco César diz que agricultura e Ryanair demonstram "falta de credibilidade" do executivo açoriano

O líder do PS/Açores disse hoje que a falha no pagamento de 23 milhões de euros aos agricultores e a saída da Ryanair dos Açores demonstram a "falta de credibilidade" do Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

"Há promessas de 23 milhões [de euros] que são desfeitas depois das eleições. Há promessas aos agricultores de pagamentos que, tarde ou nunca, chegam", afirmou o líder socialista nos Açores, Francisco César, à margem de uma reunião com a Federação Agrícola dos Açores, realizada no âmbito das Jornadas Parlamentares do partido.

O socialista criticou a falta de concretização dos apoios extraordinários prometidos à agricultura, recordando que os governos da República e da região garantiram que existiam condições legais e financeiras para assegurar o pagamento dos 23 milhões de euros.

Segundo a RTP/Açores, durante a discussão do Orçamento do Estado na especialidade, o ministro da Agricultura disse que a autorização da Comissão Europeia para pagamento de apoios aos agricultores por causa da guerra na Ucrânia "caducou em 2024".

Hoje, Francisco César recordou que os atuais responsáveis governativos assumiram o compromisso durante a campanha eleitoral, "depois de terem criticado o anterior Governo socialista pela ausência de uma resposta aos agricultores açorianos, considerando que tiveram oportunidade de concretizar os pagamentos enquanto existia enquadramento legal para o efeito".

Para o líder do PS/Açores, citado numa nota de imprensa, os 23 milhões de euros "representam um apoio fundamental para os agricultores, mas um esforço reduzido para o Orçamento do Estado".

O político apontou ainda a saída da Ryanair dos Açores como outro exemplo da "falta de confiança" na atuação do Governo Regional, recordando que o executivo "desvalorizou durante meses a possibilidade de a companhia abandonar a região, garantindo que seria substituída por outros operadores, enquanto o turismo enfrenta uma quebra prolongada da atividade".

Na terça-feira, o presidente executivo da Ryanair, Eddie Wilson, disse que, nos Açores, "o problema foi que romperam o contrato", acrescentando que a companhia "não faz negócios com quem quebra contratos".

Francisco César exigiu hoje que o presidente do Governo Regional, o social-democrata José Manuel Bolieiro, "esclareça o que aconteceu, considerando que essa responsabilidade não pode ser remetida para a Visit Azores", a associação responsável pela promoção do turismo nos Açores.

A responsabilidade política pela atuação do Governo Regional é coletiva e começa no seu presidente, defendendo que os açorianos "precisam de respostas e de responsáveis políticos que assumam os compromissos e as decisões tomadas", vincou.

A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, disse hoje que vai convidar os responsáveis da Ryanair para visitarem os Açores, assegurando que "não houve" quebra contratual por parte da Visit Azores com a companhia aérea.

Em conferência de imprensa, Berta Cabral, adiantou que "amanhã [quinta-feira] mesmo, o Governo Regional fará uma carta a convidar o CEO da Ryanair para vir aos Açores para abrir o diálogo, a parte mais importante".

A governante assegurou ainda que "sempre esteve disponível para o diálogo", tendo este decorrido entre a companhia aérea e a Visit Azores, e falou "em contradições nos argumentos apresentados pela própria Ryanair, que afirmou pelo seu dono que abandonava [os Açores] por questões relacionadas com as taxas aeroportuárias e todas as normas que a União Europeia impõe".

Assinalou, contudo, que entende as declarações do responsável da Ryanair como "sinais de abertura para voltar aos Açores", salientando que "isso é a parte positiva".