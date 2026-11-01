Trump amaeaça ser "Sr. Veto" se democratas vencerem

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que poderia tornar-se o "Senhor Veto" se os democratas, à frente nas sondagens, conquistarem a maioria no Congresso nas eleições intercalares na terça-feira.

"Acho que vou tornar-me o 'Sr. Veto'", comentou o Presidente ao canal televisivo Fox News, sobre a sua estratégia perante um cenário em que a oposição controlaria as duas câmaras legislativas -- Câmara dos Representantes e Senado.

Segundo o líder republicano, o seu plano inicial seria bloquear sistematicamente iniciativas legislativas promovidas por uma maioria democrata, para depois forçá-los a negociar acordos.

"Não seria a primeira vez. Tens um Presidente que não tem a Câmara dos Representantes nem o Senado, eles enviam propostas, vetam-nas e, finalmente, depois de um ou dois meses a vetar tudo, eles vêm cá e fechas um acordo", argumentou Trump sobre a dinâmica de negociação que planeia aplicar, num vídeo publicado hoje pela Fox.

Apesar de delinear este roteiro de confronto institucional, o Presidente dos EUA expressou confiança de que os republicanos manterão o controlo legislativo após as eleições intercalares, evitando assim ter de recorrer a esta estratégia de bloqueio.

Uma sondagem nacional publicada hoje pelo canal NBC News atribui aos democratas uma vantagem de sete pontos percentuais sobre os republicanos na luta pelo controlo do Congresso dos EUA, motivada pelo descontentamento dos eleitores e por uma desaprovação histórica da administração do Presidente Donald Trump.

A sondagem mostra que 52% dos eleitores registados preferem uma legislatura sob controlo democrata, em comparação com 45% que optam pelos republicanos e 3% que estão indecisos.

Entre o eleitorado independente, a diferença a favor dos democratas é de 21 pontos.

A sondagem coloca a taxa de desaprovação de Trump nuns históricos 60%, o nível mais alto nos seus dois mandatos nesta sondagem, comparado com 40% de aprovação.

Da mesma forma, 64% dos consultados dizem que o presidente não correspondeu às suas expectativas, enquanto 70% consideram que a direção do país está errada.

A economia e o custo de vida continuam a ser as principais preocupações do eleitorado. Neste sentido, quase três quartos dos inquiridos declaram insatisfação com o estado da economia e, pela primeira vez em três décadas neste inquérito, 51% estão insatisfeitos com a sua própria situação financeira pessoal.

A sondagem foi realizada entre 28 e 30 de outubro junto de 1.000 eleitores registados e apresenta uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais.