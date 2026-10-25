Trump acusa Fox de ajudar democratas no mesmo dia em que é entrevistado

O Presidente norte-americano, Donald Trump, voltou hoje a acusar a cadeia conservadora Fox News de dedicar mais tempo de antena aos democratas do que aos republicanos, apesar de ter sido entrevistado pela estação no mesmo dia.

"A Fox News dedica muito tempo a dar espaço aos adversários dos candidatos do Partido Republicano, pessoas que amam o nosso país e que têm excelentes propostas e ideias", escreveu o Presidente na sua rede social, Truth Social, quando falta pouco mais de uma semana para as eleições intercalares nos Estados Unidos.

Segundo Trump, os media estão a tornar invisíveis aqueles "patriotas americanos" e "a Fox está a fazer muito pouco para ajudar".

"Essa é a única razão pela qual esta disputa está renhida, se é que realmente está", acrescentou.

A publicação foi divulgada horas depois da entrevista de meia hora do Presidente no programa Sunday Morning Futures, da Fox News.

De acordo com a agência noticiosa espanhola EFE, nas últimas semanas Trump já criticou por duas vezes a cobertura jornalística da estação, considerando que existe um viés favorável aos democratas.

A relação de Trump com a Fox News sempre foi muito próxima e os seus ministros da Defesa, Pete Hegseth, e dos Transportes, Sean Duffy, passaram pela estação.

No entanto, no passado dia 21 de setembro, a Fox News aderiu ao boicote das principais cadeias de televisão à cobertura de Trump, depois de este ter proibido a entrada da CNN, MS NOW e Politico na Casa Branca.

Em 03 de novembro, os norte-americanos vão eleger novos membros da Câmara dos Representantes e um terço dos lugares do Senado, além de vários funcionários locais e estaduais, e as sondagens mostram os democratas com uma vantagem de até dez pontos percentuais.