Estrada dos Anjos deverá avançar para obra até 2029

A reabilitação da Estrada dos Anjos deverá avançar para o terreno até 2029. Miguel Albuquerque adiantou, à margem de uma visita ao ginásio Alex Sampaio Center, que a Câmara Municipal da Ponta do Sol já está a desenvolver os estudos e a elaborar o projecto, com o apoio do Governo Regional.

“Até 2029 tem de estar no terreno”, afirmou o presidente do Governo, ressalvando que o projecto ainda está em preparação. Os estudos vão identificar os pontos de maior risco e avaliar onde serão necessárias estruturas de protecção contra derrocadas. Também será analisada a queda de água existente na zona.

“Estamos a monitorizar quais são as zonas de maior risco, aquelas onde vai ter de haver uma estrutura de protecção”, explicou Albuquerque, dando como exemplo as soluções existentes na promenade entre a Ribeira Brava e a Tabua. O governante reconheceu que são “estudos com alguma complexidade”.

A circulação automóvel deverá ser condicionada, mas não será eliminada. “Vai ser sempre garantida a acessibilidade do automóvel”, assegurou. A intervenção prevê também uma promenade para peões e bicicletas.

Albuquerque afirmou que a Câmara está a elaborar o projecto e que será estabelecida uma parceria com o Governo Regional, através de contrato-programa. A intervenção integra um conjunto de dois projectos discutidos com a autarquia, que inclui ainda uma ligação melhorada entre a Tabua e o centro da Ponta do Sol.

No final, o presidente do Governo apontou responsabilidades à anterior gestão municipal. Disse que aguardou pelo projecto que tinha pedido a Célia Pessegueiro, antiga presidente da Câmara, mas que a proposta não chegou a ser apresentada.