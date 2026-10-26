Paulo Barreto promulga decreto sobre orgânica da Secretaria de Saúde e Protecção Civil

O gabinete do Representante da República para a Região informou esta segunda-feira, através de nota à imprensa, que Paulo Barreto assinou hoje e remeteu para publicação o Decreto Regulamentar Regional que 'Altera o Decreto Regulamentar Regional n. 17/2026/M, de 21 de setembro, que aprova a orgânica da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil'.

Este decreto tinha sido aprovado em reunião plenária do Conselho do Governo de 15 de Outubro e foi recebido no Palácio de São Lourenço na passada quarta-feira, dia 21.