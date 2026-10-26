Albuquerque falha Conselho de Estado sobre coesão social por deslocação a Guadalupe

Miguel Albuquerque não estará presente na reunião do Conselho de Estado convocada pelo Presidente da República para 2 de Novembro, dedicada à coesão social. O presidente do Governo Regional confirmou a ausência aos jornalistas, justificando-a com uma deslocação a Guadalupe, onde irá assumir a presidência anual da Conferência das RUP (Regiões Ultraperiféricas da UE).

Questionado sobre se estaria presente no encontro convocado por António José Seguro para as 15 horas, no Palácio de Belém, Albuquerque respondeu que não, explicando que iria deslocar-se àquela ilha das Caraíbas.

“Eu tenho a reunião, como vou assumir a presidência das RUP, vou para Guadalupe”, jutificou, referindo-se aos compromissos previstos durante a deslocação em que assumirá a presidência anual do organismo.

A reunião do Conselho de Estado foi anunciada a 23 de Outubro por António José Seguro, que escolheu a coesão social como tema para o encontro, num contexto de crescente contestação em torno das dificuldades no acesso à habitação, do custo de vida e das desigualdades socioeconómicas.

Seguro convoca Conselho de Estado para 2 de Novembro sobre coesão social O Presidente da República, António José Seguro, convocou uma reunião do Conselho de Estado para 02 de novembro, às 15:00, sobre coesão social - tema sobre o qual também já convidou os partidos para audiências.

O encontro será o segundo Conselho de Estado convocado pelo actual Presidente da República desde que assumiu funções, em Março. O primeiro, realizado a 17 de Abril, foi dedicado às questões da segurança e da defesa.