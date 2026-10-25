Nacional com cinco alterações para defrontar o Braga
Equipa madeirense procurar quebrar ciclo negativo de sete derrotas consecutivas
O Nacional apresenta cinco alterações no onze inicial para o encontro desta tarde, frente ao Sporting de Braga, agendado para as 18 horas, no Estádio da Madeira, a contar para a I Liga.
Relativamente ao último encontro, diante do Sanjoanense, para a Taça de Portugal, Renato Marin, Francisco Gonçalves, Stavros Gavriel, Miguel Baeza e Matheus Dias são as novidades na equipa titular, ocupando os lugares de João Gonçalves, Deivison, Ivanildo Fernandes, Danel Dongmo e Matchoi Djaló.
Assim, Bruno Abreu aposta no seguinte onze titular: Renato Marin; Kokolo, Zé Vitor, Francisco Gonçalves, Stavros Gavriel, Miguel Baeza, Matheus Dias, Song, Laabidi, Markus Jensen e Njoya Abdel.
No banco de suplentes estão: João Gonçalves, Daniel de la Cruz, Deivison, Ivanildo Fernandes, José Gomes, Matchoi Djaló, Danel Dongmo, Joel Silva, Fernando Nava, Pablo Ruan, Allen Obando, Daniel Júnior
A partida desta tarde marca o regresso dos alvinegros à competição depois da eliminação da Taça de Portugal, diante do Sanjoanense, resultado que ditou a saída do treinador Alexandre Santos.
Apesar de João Henriques já ter sido confirmado como o novo técnico do conjunto madeirense, será Bruno Abreu a assumir, interinamente, o comando da equipa neste compromisso frente aos minhotos.