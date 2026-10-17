Paula Margarido destaca que Surf Adaptado transforma o mar num espaço de inclusão

Um dia marcado pela descoberta do mar, pela emoção das primeiras experiências e, sobretudo, pela demonstração de que a inclusão se constrói quando criamos oportunidades para que todos possam participar. Foi neste ambiente que decorreu, este sábado, 17 de outubro, no Seixal, a última etapa do Tour de Surf Adaptado 2026, que reuniu cerca de 20 crianças, jovens e adultos com deficiência, provenientes da Pegadas de Educação, do Centro Psicopedagógico da Sagrada Família e da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM).

Promovida pela EUROPE XXI, em parceria com o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, a iniciativa contou com o envolvimento do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, por intermédio da Direcção Regional de Juventude, bem como com a colaboração do EUROPE DIRECT Madeira, do Madeira Surf Center e do Clube Naval do Seixal.

Para alguns participantes, este foi o primeiro contacto com o mar. Para outros, a oportunidade de descobrir uma nova experiência desportiva, num ambiente de partilha, entusiasmo e superação de barreiras. Particularmente marcante foi o testemunho de uma participante em cadeira de rodas que nunca tinha estado no mar e que encontrou nesta iniciativa a possibilidade de viver uma experiência até então inacessível.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou a importância de iniciativas que, através do desporto, promovem a inclusão, a autonomia e a participação das pessoas com deficiência, sublinhando que a igualdade de oportunidades exige mais do que o reconhecimento de direitos: exige a criação de condições para que esses direitos possam ser efetivamente exercidos.

Sobre o convite para acolher a etapa, a governante explicou: «Quando a EUROPE XXI nos contactou para acolher esta etapa do tour, a nossa resposta foi imediata. Trata-se de uma associação distinguida com o Prémio Carlos Magno Europeu em dois anos consecutivos pelo trabalho que desenvolve na inclusão das pessoas com deficiência através do surf adaptado.»

"A verdadeira inclusão acontece quando somos capazes de transformar aquilo que, para muitos, parece impossível numa oportunidade real. O mar deve ser um espaço de liberdade, de descoberta e de participação para todos. E é precisamente isso que hoje estamos aqui a demonstrar: que as barreiras não devem definir as oportunidades de cada pessoa", afirmou a governante.

Paula Margarido salientou ainda que experiências desta natureza não se esgotam na dimensão recreativa ou desportiva, representando também oportunidades de desenvolvimento pessoal, de reforço da confiança e de valorização das capacidades individuais.

Mais do que uma actividade desportiva, esta última etapa do Tour de Surf Adaptado demonstrou como a articulação entre entidades públicas, organizações da sociedade civil e estruturas desportivas pode contribuir para uma sociedade mais inclusiva, na qual a diferença não constitui um obstáculo à participação.

A existência de equipamentos adaptados e a disponibilidade das estruturas locais constituem, igualmente, condições importantes para dar continuidade a iniciativas desta natureza na Região Autónoma da Madeira.

Segundo nota à imprensa, a actividade contou com a presença de representantes do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, do Madeira Surf Center, do Clube Naval do Seixal, da Associação de Surf da Madeira e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.