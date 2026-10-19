30 dias de suspensão para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sancionado com 30 dias de suspensão e uma multa de 255 euros por ter abandonado o estágio da Seleção Nacional na Dinamarca na recente paragem para jogos internacionais.

O castigo foi divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), depois de a Secção Não Profissional

“Nestes termos e com os fundamentos expostos, o Conselho de Disciplina – Secção Não Profissional – da Federação Portuguesa de Futebol decide, nos presentes autos, julgar totalmente procedente a acusação e, em consequência, condenar o Arguido Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro pela prática, por uma vez e a título doloso, da infração disciplinar prevista e sancionada pelo n.º 1 do artigo 160.º do RDFPF, aplicando-lhe, em consequência, a sanção de suspensão por 30 (trinta) dias e, acessoriamente, a sanção de multa que se fixa em 2,5 UC, ou seja, € 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco euros)”, pode ler-se no acórdão.