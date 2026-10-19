Cristiano Ronaldo tem 11 dias de suspensão para cumprir

O avançado Cristiano Ronaldo tem de cumprir 11 dias de castigo, após 19 dos 30 terem passado com a suspensão preventiva, ficando disponível para a próxima convocatória da seleção portuguesa de futebol.

De acordo com a secção não profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que hoje puniu o avançado dos sauditas do Al Nassr e capitão da equipa das 'quinas' com uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros, Ronaldo já cumpriu parte desta pena.

30 dias de suspensão para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo sancionado com 30 dias de suspensão e uma multa de 255 euros por ter abandonado o estágio da Seleção Nacional na Dinamarca na recente paragem para jogos internacionais.

Em comunicado, este órgão disciplinar dá conta do desconto de um total de 19 dias à pena aplicada, pelos 10 de suspensão preventiva automática, de 01 a 10 de outubro, e nove não automática, desde 11 de outubro até hoje.

Desta forma, não será por motivos disciplinares que Ronaldo vai ficar de fora da convocatória do selecionador Jorge Jesus, para os jogos de 14 e 17 de novembro, frente à Dinamarca, em Braga, e ao País de Gales, em Cardiff, para o Grupo A4 da Liga das Nações, que deverá ser anunciada na sexta-feira anterior, ou seja, 06 de novembro.

Ronaldo incorria numa suspensão entre um e seis meses e uma multa até mil euros, por ter abandonado a seleção portuguesa, em 30 de setembro, na Dinamarca.

A secção não profissional do CD da FPF revelou julgar totalmente procedente a acusação e, em consequência, aplicar o artigo 160.º do Regulamento Disciplinar (RD), "por uma vez e a título doloso (...) aplicando-lhe, em consequência, a sanção de suspensão por 30 dias e, acessoriamente, a sanção de multa que se fixa em 2,5 UC [unidade de conta], ou seja, 255 euros".

Esta pena foi atenuada pela ausência de registo disciplinar e pela confissão de Ronaldo, apresentados pelo avançado durante o processo e que reduziram, duas vezes, os limites mínimo e máximo das sanções aplicáveis para metade, para entre oito e 45 dias de suspensão e multa entre 1,25 e 2,5 UC [entre cerca de 125 e 250 euros].

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, é o recordista de jogos (com 234) e golos pela seleção portuguesa (146), tendo capitaneado a equipa das 'quinas' nos triunfos no Campeonato da Europa de 2016 e nas edições de 2019 e 2025 da Liga das Nações.