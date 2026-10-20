Castigo de Cristiano Ronaldo marca actualidade desportiva

Diário de Notícias:

- "Municípios receberam 90 milhões, mas reciclagem só cresce 1% este ano"

- "Europa em convulsão. Governo francês prepara-se para nova ronda de protesto: 'ato II' marcado para sábado"

- "Aborto. Passos quer de volta medidas que Montenegro recusou"

- "Históricos das CPI. Investigações de deputados tendem a ocorrer em paralelo com as do Ministério Público"

- "Reuniões com sindicatos. Governo antecipa revisão das carreiras gerais do Estado e das ajudas de custo"

- "Guerra na Ucrânia. Zelensky critica EUA por falta de informação e atrasos na entrega de mísseis intercetores já pagos"

- "Porto na 'Champions'. À primeira cartada decisiva, Farioli tem trunfo de fuga ao trauma"

- "Livro. As aventuras mediáticas de Marshall McLuhan"

- "Seleção nacional. Cristiano Ronaldo suspenso por 30 dias e multado em 255 euros"

Correio da Manhã:

- "Combate à fraude no SNS. Negócio de 120 milhões na saúde investigado"

- "Ministério Público abre inquérito a esquema milionário com 160 contratos de serviços"

- "Protestos em Lisboa e no Porto. Acampada até ao fim do ano"

- "Para travar violência. França com recolher obrigatório"

- "Debate. Primeiro duelo Lula-Bolsonaro teve mais ofensas do que propostas"

- "FC Porto PSV Eindhoven. 'Sabemos que temos uma montanha para escalar' [Farioli]"

- "Sporting. Borges pode apagar marca de Amorim na Champions"

- "Benfica. Prestianni quer renovar para crescer com Marco Silva"

- "Roubo de Porsche com arma e sequestro de casal"

- "Espanha. Temporal faz quatro mortos"

- "Futebol. Luta combinada entre hooligans em Guimarães"

- "'Tutti Frutti'. Juíza manda 'polvo' do PSD a julgamento"

- "Obras em escolas. Processo da Parque escolar foi arquivado"

Público:

- "Acções contra médicos aumentam e as indemnizações disparam"

- "França. Governo tenta conter violência com recolher obrigatório nocturno"

- "Caso 'Tutti Frutti'. Ex-deputados e ex-autarcas vão a julgamento por corrupção"

- "Manifestação. PSP avisa que tendas 'não podem' manter-se mais tempo"

- "Função Pública. Revisão das carreiras gerais avança em Dezembro"

- "Ronaldo. FPF castiga com 30 dias de suspensão e multa de 255 euros"

- "Escolas. Sem telemóveis, estes alunos estão mais atentos e sociáveis, sobretudo os mais novos"

- "Reportagem. Projecto inovador de recolha de resíduos alimentares na mala: 'No calor, é horrível'"

Jornal de Notícias:

- "Acampada resiste e já se discutem novas propostas para a habitação"

- "Juiz reclama meio milhão a prostituta por difamação"

- "Importaram em filtros de água cocaína de cartel colombiano que valia 1,7 milhões"

- "Liga dos Campeões. Farioli admite que há uma 'montanha para escalar'"

- "Ronaldo. Castigo termina antes da última fase da Liga das Nações. Suspensão de um mês e multa de 255 euros por abandonar estágio da seleção"

- "Porto. Moradores e comerciantes pedem mais casas de banho públicas"

- "Penafiel. Peões com prioridade na requalificação do centro histórico"

- "Soares dos Reis. Museu, câmaras e universidade juntos na festa dos 180 anos"

- "Victoria's Secret. Kylie Jenner desfila com mais de quatro mil diamantes ao peito"

Negócios:

- "O que propõem os partidos para a crise da habitação? Mais garantias a senhorios, menos impostos e tectos às rendas"

- "Caos em França continua a fazer disparar juros"

- "Setor do turismo enfrenta outono com reservas fracas"

- "Radar África. Qual o papel da Sonangol no casamento Galp/Moeve?

- "Aposentação. Posição da CGA sobre fórmula de cálculo pode afetar pensões futuras"

O Jornal Económico:

- "Hotelaria prevê receitas de 30 mil milhões"

- "Dois terços das novas concessões portuárias serão lançadas em 2027"

- "Estado português com 5% da Lufthansa ganha 20 milhões por ano"

- "UE propõe medidas contra despejos e apoio a rendas"

- "Fundo soberano saudita prepara venda do Al Nassr"

- "Mercados castigam protestos em França e juros sobem"

- "Volkswagen planeia congelar salários até 2030"

- "Governo prolonga desconto no ISP até final do ano"

- "OE2027 em debate reúne políticos, empresários e especialistas"

Record:

- "Ronaldo livre para Jesus"

- "Castigo de 30 dias termina a 30 de outubro"

- "Sporting. Barcelona e Como à caça em Alvalade"

- "Benfica. Pavlidis insaciável. Grego quer passar barreira dos 30 golos"

- "FC Porto 'Temos uma montanha para escalar' Farioli ambicioso após duas derrotas"

O Jogo:

- "Liga dos campeões. FC Porto-PSV 20H00. Trepa, dragão!"

- "Farioli considera que a equipa tem uma montanha para escalar na prova. Ainda sem pontos, exige rigor aos jogadores"

- "Francesco Farioli. 'Estamos na Champions para ganhar não interessa o rival'"

- "De Jong integra comitiva do PSV e vai ser homenageado"

- "Sporting. Leões estão no mercado por um central. AC Milan quer levar Inácio em janeiro"

- "Benfica. Samuel e Dahl com renovações acertadas"

- "Marco Silva volta a rodar no regresso à Europa"

- "Braga 1-2 Gil Vicente. Carlos Vicens em maus lençóis"

- "Famalicão. Carvalhal atingido com chicotada"

- "Seleção. CR7 será convocado após castigo e multa simbólica"

A Bola:

- "CR7 nas mãos de Jesus. Suspensão até 30 de outubro e multa de 255 euros. 30 dias de castigo pelo abandono da seleção dias nacional"

- "Decisão do Conselho de Disciplina coloca Cristiano como opção para os próximos jogos da equipa nacional. Atenuantes levadas em conta"

- "FC Porto. 'Temos montanha para escalar'. Francesco Farioli"

- "Liga dos Campeões. FC Porto-PSV. 20H00. Bednarek de volta ao onze e outras mudanças à vista"

- "Benfica. Durán e Trubin prontos para Chipre. Kaminski e Banjaquil ainda esperam jogar na quinta-feira contra o Omonia"

- "Sporting. Janeiro pode 'obrigar' a contratar novo extremo. Sunderland não larga Geny e Irankunda deverá passar um mês na Taça Asiática"

- "SC Braga 1-2 Gil Vicente. Gilistas vencem dérbi minhoto, agravam crise bracarense e sobem na classificação"

- "Liga. Carlos Carvalhal afastado do Famalicão"