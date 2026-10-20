Castigo de Cristiano Ronaldo marca actualidade desportiva
Diário de Notícias:
- "Municípios receberam 90 milhões, mas reciclagem só cresce 1% este ano"
- "Europa em convulsão. Governo francês prepara-se para nova ronda de protesto: 'ato II' marcado para sábado"
- "Aborto. Passos quer de volta medidas que Montenegro recusou"
- "Históricos das CPI. Investigações de deputados tendem a ocorrer em paralelo com as do Ministério Público"
- "Reuniões com sindicatos. Governo antecipa revisão das carreiras gerais do Estado e das ajudas de custo"
- "Guerra na Ucrânia. Zelensky critica EUA por falta de informação e atrasos na entrega de mísseis intercetores já pagos"
- "Porto na 'Champions'. À primeira cartada decisiva, Farioli tem trunfo de fuga ao trauma"
- "Livro. As aventuras mediáticas de Marshall McLuhan"
- "Seleção nacional. Cristiano Ronaldo suspenso por 30 dias e multado em 255 euros"
Correio da Manhã:
- "Combate à fraude no SNS. Negócio de 120 milhões na saúde investigado"
- "Ministério Público abre inquérito a esquema milionário com 160 contratos de serviços"
- "Protestos em Lisboa e no Porto. Acampada até ao fim do ano"
- "Para travar violência. França com recolher obrigatório"
- "Debate. Primeiro duelo Lula-Bolsonaro teve mais ofensas do que propostas"
- "FC Porto PSV Eindhoven. 'Sabemos que temos uma montanha para escalar' [Farioli]"
- "Sporting. Borges pode apagar marca de Amorim na Champions"
- "Benfica. Prestianni quer renovar para crescer com Marco Silva"
- "Roubo de Porsche com arma e sequestro de casal"
- "Espanha. Temporal faz quatro mortos"
- "Futebol. Luta combinada entre hooligans em Guimarães"
- "'Tutti Frutti'. Juíza manda 'polvo' do PSD a julgamento"
- "Obras em escolas. Processo da Parque escolar foi arquivado"
Público:
- "Acções contra médicos aumentam e as indemnizações disparam"
- "França. Governo tenta conter violência com recolher obrigatório nocturno"
- "Caso 'Tutti Frutti'. Ex-deputados e ex-autarcas vão a julgamento por corrupção"
- "Manifestação. PSP avisa que tendas 'não podem' manter-se mais tempo"
- "Função Pública. Revisão das carreiras gerais avança em Dezembro"
- "Ronaldo. FPF castiga com 30 dias de suspensão e multa de 255 euros"
- "Escolas. Sem telemóveis, estes alunos estão mais atentos e sociáveis, sobretudo os mais novos"
- "Reportagem. Projecto inovador de recolha de resíduos alimentares na mala: 'No calor, é horrível'"
Jornal de Notícias:
- "Acampada resiste e já se discutem novas propostas para a habitação"
- "Juiz reclama meio milhão a prostituta por difamação"
- "Importaram em filtros de água cocaína de cartel colombiano que valia 1,7 milhões"
- "Liga dos Campeões. Farioli admite que há uma 'montanha para escalar'"
- "Ronaldo. Castigo termina antes da última fase da Liga das Nações. Suspensão de um mês e multa de 255 euros por abandonar estágio da seleção"
- "Porto. Moradores e comerciantes pedem mais casas de banho públicas"
- "Penafiel. Peões com prioridade na requalificação do centro histórico"
- "Soares dos Reis. Museu, câmaras e universidade juntos na festa dos 180 anos"
- "Victoria's Secret. Kylie Jenner desfila com mais de quatro mil diamantes ao peito"
Negócios:
- "O que propõem os partidos para a crise da habitação? Mais garantias a senhorios, menos impostos e tectos às rendas"
- "Caos em França continua a fazer disparar juros"
- "Setor do turismo enfrenta outono com reservas fracas"
- "Radar África. Qual o papel da Sonangol no casamento Galp/Moeve?
- "Aposentação. Posição da CGA sobre fórmula de cálculo pode afetar pensões futuras"
O Jornal Económico:
- "Hotelaria prevê receitas de 30 mil milhões"
- "Dois terços das novas concessões portuárias serão lançadas em 2027"
- "Estado português com 5% da Lufthansa ganha 20 milhões por ano"
- "UE propõe medidas contra despejos e apoio a rendas"
- "Fundo soberano saudita prepara venda do Al Nassr"
- "Mercados castigam protestos em França e juros sobem"
- "Volkswagen planeia congelar salários até 2030"
- "Governo prolonga desconto no ISP até final do ano"
- "OE2027 em debate reúne políticos, empresários e especialistas"
Record:
- "Ronaldo livre para Jesus"
- "Castigo de 30 dias termina a 30 de outubro"
- "Sporting. Barcelona e Como à caça em Alvalade"
- "Benfica. Pavlidis insaciável. Grego quer passar barreira dos 30 golos"
- "FC Porto 'Temos uma montanha para escalar' Farioli ambicioso após duas derrotas"
O Jogo:
- "Liga dos campeões. FC Porto-PSV 20H00. Trepa, dragão!"
- "Farioli considera que a equipa tem uma montanha para escalar na prova. Ainda sem pontos, exige rigor aos jogadores"
- "Francesco Farioli. 'Estamos na Champions para ganhar não interessa o rival'"
- "De Jong integra comitiva do PSV e vai ser homenageado"
- "Sporting. Leões estão no mercado por um central. AC Milan quer levar Inácio em janeiro"
- "Benfica. Samuel e Dahl com renovações acertadas"
- "Marco Silva volta a rodar no regresso à Europa"
- "Braga 1-2 Gil Vicente. Carlos Vicens em maus lençóis"
- "Famalicão. Carvalhal atingido com chicotada"
- "Seleção. CR7 será convocado após castigo e multa simbólica"
A Bola:
- "CR7 nas mãos de Jesus. Suspensão até 30 de outubro e multa de 255 euros. 30 dias de castigo pelo abandono da seleção dias nacional"
- "Decisão do Conselho de Disciplina coloca Cristiano como opção para os próximos jogos da equipa nacional. Atenuantes levadas em conta"
- "FC Porto. 'Temos montanha para escalar'. Francesco Farioli"
- "Liga dos Campeões. FC Porto-PSV. 20H00. Bednarek de volta ao onze e outras mudanças à vista"
- "Benfica. Durán e Trubin prontos para Chipre. Kaminski e Banjaquil ainda esperam jogar na quinta-feira contra o Omonia"
- "Sporting. Janeiro pode 'obrigar' a contratar novo extremo. Sunderland não larga Geny e Irankunda deverá passar um mês na Taça Asiática"
- "SC Braga 1-2 Gil Vicente. Gilistas vencem dérbi minhoto, agravam crise bracarense e sobem na classificação"
- "Liga. Carlos Carvalhal afastado do Famalicão"