Nacional quebra 'malapata' diante do Braga
Equipa madeirense regressou aos triunfos após sete derrotas consecutivas
O Nacional venceu, este domingo, o Sporting de Braga, por 1-0, no Estádio da Madeira, em partida da 9.ª jornada da I Liga. Miguel Baeza apontou o único golo do encontro, garantindo três pontos importantes aos alvinegros, numa fase marcada pela mudança de treinador.
Depois da eliminação da Taça de Portugal, frente ao Sanjoanense, que ditou a saída de Alexandre Santos, a formação madeirense apresentou-se sob orientação interina de Bruno Abreu, apesar de João Henriques já ter marcado presença nas bancadas.
João Henriques já observa o Nacional na Choupana
Novo treinador dos alvinegros acompanha o encontro no Estádio da Madeira contra o Sporting de Braga e deverá ser apresentado oficialmente esta segunda-feira
Perante um adversário teoricamente mais forte, o Nacional entrou determinado e inaugurou o marcador aos 19 minutos. Após uma jogada de Song Min-kyu pela esquerda, Miguel Baeza rematou de primeira para o fundo das redes. O lance ainda foi analisado pelo VAR, mas acabou validado.
Em desvantagem, o Braga procurou reagir, mas encontrou uma defesa organizada. Aos 34 minutos, Pau Victor cabeceou ligeiramente ao lado, naquela que foi a melhor oportunidade dos minhotos na primeira parte.
No segundo tempo, os visitantes intensificaram a pressão e estiveram perto do empate aos 70 minutos, quando Fran Navarro cabeceou à barra. O Nacional também ameaçou, por intermédio de Stavros Gavriel e Deivison.
Apesar das investidas bracarenses, os alvinegros conseguiram preservar a vantagem e regressar aos triunfos, num resultado que devolve confiança à equipa antes da chegada do novo treinador.
Com este resultado, o Nacional soma 7 pontos e sobe para o 15.º lugar na tabela classificativa. Na próxima jornada, agendada para 1 de Novembro, o conjunto insular visita o reduto do Arouca.
Confira o golo desta partida:
1-0 Nacional (Baeza, 19')