Câmara de Lobos critica municípios que remetem habitação para Governo Regional

Celso Bettencourt criticou os municípios que transferem para o Governo Regional a responsabilidade pela habitação, contrapondo o investimento de Câmara de Lobos, que tem 55 fogos em construção e prepara mais 47.

"Enquanto que alguns municípios falam em habitação e chutam para cima do Governo Regional essa responsabilidade, nós sentimos que temos que ajudar o Governo Regional e temos que fazer também a nossa parte", afirmou o presidente da Câmara, esta terça-feira, na entrega de 25 habitações no Ribeiro Real.

Sem identificar qualquer autarquia, o autarca anunciou ainda que os 47 fogos previstos serão distribuídos pelo Rancho (30), Curral das Freiras (12) e Quinta Grande (cinco), com financiamento do Madeira 2030 e apoio do Governo Regional.