Duas centenas de idosos juntam-se amanhã na edição deste ano da Expo Sénior: Festival Cultural, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da Divisão de Longevidade e Envelhecimento Activo, que decorre entre as 14h30 e as 17h45. O palco é o Auditório Ursa Maior, no Madeira Tecnopolo.

Os participantes são utentes dos espaços municipais e de instituições convidadas, vão ao longo da tarde desfrutar do programa de dança, canto, teatro e poesia.

Com a Expo Sénior, a autarquia pretende promover a criatividade, valorizar o talento e incentivar a participação activa desta população na vida cultural e social do concelho. “O espectáculo resulta de vários meses de preparação e trabalho conjunto, com a participação activa dos seniores, dos professores, dos técnicos e das instituições envolvidas”, dá conta a nota da CMF.

A sessão de abertura vai contar com a presença da vereadora Helena Leal.