PS avança com proposta para salvaguardar a tradição do gaiado seco no Caniçal

O PS-Madeira vai apresentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, uma proposta para salvaguardar o tradicional processo de secagem e salga do gaiado e para que sejam estabelecidas as quantidades de pescado para consumo próprio, o denominado ‘peixe do balde’.

O anúncio foi feito esta tarde pela presidente dos socialistas madeirenses, após um encontro com pescadores do Caniçal, cumprindo, assim, a promessa feita aquando da polémica apreensão de gaiado ocorrida por altura da Festa da Piedade.

Como explicou Célia Pessegueiro, o objectivo é garantir que os pescadores e armadores possam manter esta actividade tradicional da secagem do gaiado a bordo para consumo, abrindo uma excepção para que, por ocasião da referida festividade, seja permitida a preparação de maior quantidade deste peixe.

“Queremos ter todo o enquadramento legal para esta atividade da secagem e da salga do gaiado a bordo para consumo próprio – o chamado peixe do balde – com um extra em termos de quantidade para a ocasião da Festa da Piedade”, reforçou.

Neste sentido, o PS está a auscultar os principais interessados na matéria, designadamente os pescadores e armadores, de modo a que seja possível apresentar um projecto de decreto legislativo regional o mais completo possível, que vá ao encontro das legítimas expectativas de quem se dedica a esta actividade.

A presidente do PS-Madeira apontou que a União Europeia é exigente relativamente a questões de segurança e higiene alimentar, mas abre excepções para actividades tradicionais, sendo neste âmbito que os socialistas apresentam esta proposta. Como referiu, o facto de estas tradições não estarem legalmente enquadradas é que pode levar à atuação por parte das autoridades, razão pela qual é decisivo ouvir os pescadores e armadores, definir as regras e as quantidades e avançar com a criação de legislação própria.

Na sequência da apreensão do gaiado, por ocasião da Festa da Piedade, vários partidos mostraram-se solidários com os pescadores, mas o PS foi mais longe e assumiu o compromisso de apresentar uma proposta no sentido de assegurar o enquadramento legal da actividade que já é desenvolvida.

“Queremos que o próximo ano seja vivido com muito mais tranquilidade e se incentivem as atividades tradicionais”, afirmou Célia Pessegueiro, destacando que o gaiado seco e o respectivo processo de secagem tradicional constituem uma das imagens de marca da freguesia do Caniçal.