José Manuel Rodrigues destaca tradição automobilística no arranque do Rally Madeira Legend

"O automobilismo está no ADN dos madeirenses". Foi desta forma que o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destacou a ligação histórica da população madeirense ao desporto automóvel, esta sexta-feira, na partida do Rally Madeira Legend 2026, que reúne 64 equipas e decorre até amanhã.

Na cerimónia realizada no pódio da Avenida Arriaga, junto à sede do Club Sports da Madeira, o governante salientou a importância de preservar a memória dos ralis na Região, através de viaturas que marcaram as décadas de 1960, 1970 e 1980. José Manuel Rodrigues considerou que a prova permite "reviver os bons velhos tempos do automobilismo regional" e destacou a presença de antigos vencedores do Rali Vinho da Madeira.

Rally Madeira Legend arrancou na Avenida Arriaga O Rally Madeira Legend arrancou hoje, com a cerimónia de partida a decorrer no pódio instalado na Avenida Arriaga, no Funchal. Os concorrentes vão disputar ao longo de hoje e amanhã as classificativas da prova.

O secretário regional defendeu ainda a ambição de melhorar anualmente a qualidade do evento, que alia a competição à valorização do património automobilístico e à promoção turística da Região.

O Rally Madeira Legend é organizado pelo Club Sports da Madeira, com o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Economia. Para o presidente do clube organizador, Paulo Fontes, a prova acompanha a crescente valorização internacional do automobilismo histórico, reunindo pilotos portugueses e estrangeiros que fizeram história nos ralis madeirenses. O responsável destacou também o contributo do evento para a economia regional, pela mobilização de diferentes sectores e pela capacidade de atrair visitantes e equipas à Madeira.

Como já noticiado pelo DIÁRIO, a competição percorre mais de 300 quilómetros, dos quais cerca de 80 correspondem a provas cronometradas. A primeira etapa, disputada esta sexta-feira, inclui quatro classificativas, com duas passagens pelos troços de Santo da Serra e Santo Poiso.

Amanhã, a prova prossegue com seis provas especiais, incluindo duas passagens pelo Palheiro Ferreiro e classificativas na Meia Serra, Serra de Água, Boaventura e Portela. A chegada do primeiro concorrente ao pódio da Avenida Arriaga está prevista para as 16h30.

O programa contempla ainda uma prova de slalom, às 18h00, na rotunda da Avenida Sá Carneiro, junto à Praça do Povo, seguindo-se a entrega de prémios, às 19h30, no Village, na Praça CR7.

A lista de inscritos inclui nomes como Patrick Snijers, ao volante de um Ford Sierra Cosworth 4x4, e Renato Travaglia, num BMW M3. Entre as viaturas participantes encontram-se ainda modelos emblemáticos como o Lancia 037, o Lancia Stratos e o Audi Sport Quattro S1 E2, além de vários Porsche 911, Ford Escort, Subaru, Mitsubishi, Citroën e Toyota.