Alexia Putellas faz história com terceira Bola de Ouro
Alexia Putellas voltou a conquistar a Bola de Ouro feminina, pela terceira vez na carreira, e igualou Aitana Bonmatí no topo das futebolistas mais galardoadas com este prémio.
A internacional espanhola, atualmente ao serviço do London City Lionesses, foi distinguida esta segunda-feira, na gala realizada em Londres, depois de uma época de destaque ao serviço do Barcelona, clube que capitaneou na conquista de quatro títulos, incluindo a Liga dos Campeões feminina.
Vencedora em 2021 e 2022, Putellas regressa assim ao lugar mais alto do futebol feminino mundial, depois de três anos de domínio da compatriota Aitana Bonmatí, que venceu as edições de 2023, 2024 e 2025.